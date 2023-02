Zełenski pozbawił obywatelstwa ważnych polityków. "Następny krok to sankcje"

Wołodymyr Zełenski pozbawił ukraińskiego obywatelstwa wielu polityków z czasów urzędowania Wiktora Janukowycza, którzy wspierają Rosję w wojnie z Ukrainą - podaje "Ukraińska Prawda".

Na liście osób, którym odebrano obywatelstwo ukraińskie, znajdują się m.in.:

Andrij Klujew, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony,

Dmytro Tabacznyk, były minister edukacji,

Oleksandr Klymenko, były minister ds. dochodów i ceł,

Witalij Zacharczenko, były minister spraw wewnętrznych,

Ołeksandr Jakimenko, były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

- Następnym krokiem będzie nałożenie sankcji, aresztowanie i konfiskata na rzecz państwa całego ich majątku, praw korporacyjnych i innych aktywów - poinformował lider frakcji Sługa Narodu w ukraińskim parlamencie David Arakhamia.

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy mówił, że "wrogowie wolnego świata nie mają prawa wykorzystywać wolnego świata do własnych interesów".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował także, że do kraju wróci ponad stu ukraińskich jeńców wojennych, przetrzymywanych do tej pory przez Rosjan.

- Dziś mam dobre wieści - kolejnych 116 Ukraińców zostało wypuszczonych z rosyjskiej niewoli. 114 z nich to szeregowi i sierżanci, a dwóch to oficerowie. To żołnierze naszego wojska, obrony terytorialnej, Marynarki Wojennej, funkcjonariusze Straży Granicznej. Nieustannie pracujemy nad tym, by wszyscy nasi ludzie, którzy są w rosyjskiej niewoli, wrócili do domów. Za każdym razem, gdy to się udaje, jestem bardzo szczęśliwy - powiedział.

Wołodymyr Zełenski dodał, że od początku wojny do kraju wróciło 1762 Ukraińców, przetrzymywanych wcześniej przez Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

W ciągu minionej doby lotnictwo ukraińskie przeprowadziło pięć nalotów na miejsca koncentracji personelu i sprzętu wojskowego sił rosyjskich oraz dwa naloty na ich przeciwlotnicze systemy rakietowe. Jednostki wojsk rakietowych i artylerii Sił Obronnych Ukrainy uderzyły w punkt kontrolny, trzy punkty z siłą roboczą Rosjan, kompleks rakiet przeciwlotniczych oraz magazyn paliwa i smarów.

Armia Kremla koncentruje wysiłki na ofensywie w kierunku Kupianska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Nowopawliwki. W ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli ataki okupantów na Kreminną i Szypyliwkę w obwodzie ługańskim oraz na Werchniokamianske, Błahodatne, Krasną Górę, Paraskowijewkę, Bachmut, Iwaniwsko i Kliszczyiwkę w obwodzie donieckim.

Rosjanie bronią zdobytych wcześniej linii na innych kierunkach, ostrzeliwują pozycje jednostek ukraińskiej armii i osady graniczące z linią frontu. W ciągu dnia rosyjscy okupanci przeprowadził 61 ataków z systemów rakietowych - w tym na infrastrukturę cywilną Chersonia. Zagrożenie atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty cywilne na terenie całej Ukrainy utrzymuje się na wysokim poziomie.