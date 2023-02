W Goshen w hrabstwie Tulare (Kalifornia, USA) dwóch członków gangu weszło do domu przy 6800 Block of Harvest Road i zastrzeliło tam sześć osób. Przeżyły tylko dwie, które ukryły się w przyczepie. Sprawcy zostali już zatrzymani - przekazuje "The Los Angeles Times".



Kalifornia. 17-latka chciała ratować siebie i dziecko podczas ataku w Goshen. Nie zdążyła uciec

Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia 16 stycznia około godz. 4:00 przez jednego z mieszkańców domu, który znajdował się w przyczepie, gdy usłyszał strzały. Po przybyciu na miejsce okazało się, że na ulicy znajdowały się dwie ofiary, kolejna leżała w drzwiach domu. Po przeszukaniu posiadłości znaleziono w sumie pięć ciał. Jedną osobę z poważnymi ranami przewieziono do szpitala, jednak po kilku godzinach zmarła.

W zdarzeniu zginęła m.in. 17-letnia Alissa i jej 10-miesięczny syn. Detektywi ustalili, że nastolatka usłyszała strzały, chwyciła dziecko i wyszła z domu. Pobiegła do ogrodzenia, przełożyła dziecko na drugą stronę, a następnie przeskoczyła przez bramę. Nie zdążyła jednak uciec, ponieważ jeden z napastników zauważył, że ucieka, po czym pobiegł za nią i strzelił jej, a następnie dziecku, w tył głowy. Nagranie, pokazujące próbę ucieczki nastolatki, zostało opublikowane przez szeryfa z Tulare w mediach społecznościowych.

"Chociaż motyw wciąż nie jest jasny, detektywi ustalili, że dwóch członków rodziny Parraz było dobrze znanymi członkami gangu Surreño, w mieście Goshen, które jest głównie terenem wpływu gangu Norteño" - przekazał szeryf.

Kalifornia. Zatrzymano sprawców morderstwa sześciu osób w Goshen

Policjanci od początku podejrzewali, że nie był to przypadkowy atak, a członkowie rodziny mogli być związani z grupami gangsterskimi. Jak się okazało, tydzień wcześniej w domu ofiar detektywi z policji w Tulare prowadzili przeszukania w związku z narkotykami. 3 lutego w Kalifornii zatrzymano dwóch sprawców ataku. Szeryf Mike Boudreaux przekazał podczas jednej z konferencji, że sprawcami są 35-letni Angel Uriarte z Goshen i 25-letni Noah Bear z Visalia (to właśnie ten młodszy napastnik zabił 17-latkę i jej dziecko).

Podczas zatrzymania Uriarte zaatakował agentów służby bezpieczeństwa, w wyniku czego został postrzelony i trafił do szpitala. "Na podstawie dowodów zebranych przez detektywów ustalono, że dwóch zabitych członków rodziny było członkami gangu Sureño. Dwaj podejrzani aresztowani w piątek są natomiast członkami gangu Norteño" - przekazał szeryf Mike Boudreaux na jednej z konferencji.

Szeryf Boudreaux przekazał również, że gubernator Gavin Newsom powinien w tym przypadku zezwolić na wykonanie kary śmierci wobec oprawców.

