Amerykanie rozważają zestrzelenie chińskiego balonu szpiegowskiego. Biden zabrał głos

Chiński balon został po raz pierwszy zauważony kilka dni temu nad Montaną, gdzie znajduje się jedno z trzech amerykańskich pól silosów rakiet balistycznych. Prezydent Joe Biden skłaniał się ku zestrzeleniu balonu, ale uznano, że spadające odłamki mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi.

Wiele wskazuje na to, że Amerykanie zdecydują się na jego zestrzelenie, gdy znajdzie się nad Oceanem Atlantyckim, co może nastąpić w najbliższych godzinach. Federalna Administracja Lotnicza wydała na wniosek Pentagonu tymczasowy nakaz wstrzymania cywilnego ruchu powietrznego w stanach Karolina Północna i Południowa. Prezydent Joe Biden pytany co zamierza zrobić z balonem, odpowiedział tylko: - Zajmiemy się tym.

Pojawienie się balonu spowodowało odwołanie wizyty w Pekinie sekretarza stanu Anthony’ego Blinkena. Biały Dom i Pentagon oświadczyły, że obecność chińskiego balonu szpiegowskiego w amerykańskiej przestrzeni powietrznej jest oczywistym naruszeniem suwerenności USA i złamaniem prawa międzynarodowego.

Rząd USA wykrył i śledzi szpiegowski balon

Wysoki rangą urzędnik amerykańskiego Departamentu Obrony przekazał, że Stany Zjednoczone mają "bardzo duże przekonanie", iż jest to chiński balon, który "przelatywał nad ważnymi lokalizacjami w celu zebrania informacji" - podaje Associated Press. Jednym z miejsc, w których zauważono balon, był stan Montana, gdzie znajduje się jedno z trzech krajowych pól silosów rakietowych w Malmstrom Air Force Base.

Pentagon przekazał wcześniej w oficjalnym komunikacie, że jest to balon szpiegowski. "Rząd Stanów Zjednoczonych wykrył i śledzi szpiegowski balon obserwacyjny poruszający się na dużej wysokości, który znajduje się obecnie nad kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi" - czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisał się rzecznik Gen. Patrick Ryder.