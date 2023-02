Francja. Edgardo Greco, ścigany od 16 lat włoski mafioso, schwytany. Pracował w pizzerii

Edgardo Greco był od 2014 roku ścigany europejskim nakazem aresztowania. Po tym, jak mężczyzna został skazany na karę dożywotniego więzienia, zniknął. Po 16 latach odnalazł się we Francji, gdzie od co najmniej kilku lat pracował we włoskiej pizzerii jako szef kuchni.

