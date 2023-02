Do wypadku doszło w czwartek (2 lutego). Korespondent Polsatu Mateusz Lachowski z wolontariuszami z Fundacji Humanosh Piotrem Kaszuwarą i Nataliią Halunenko wracali z miejscowości Awdijiwka (obw. doniecki), gdzie dostarczali pomoc humanitarną. W tył ich busa uderzył samochód z przyczepą.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Janusz Reiter: Niemcy nie mają politycznej odwagi, zdolności do podejmowania ryzyka

Ukraina. "Wracam do Kijowa, żeby parę dni odpocząć i dojść do siebie"

"Ja mam drobny uraz głowy, ale dzięki pomocy wspaniałej ekipy z Fundacji Humanosh jestem już po tomografii komputerowej głowy i wracam do Kijowa, żeby parę dni odpocząć i dojść do siebie" - napisał na Facebooku dziennikarz.

Bus, w który uderzył samochód, należał do Fundacji "Przyszłość dla Ukrainy" UA Future. "Tym pojazdem Piotr dowoził pomoc do wielu miejsc we wschodniej Ukrainie. Od Bachmutu, przez Awdijiwkę, Łyman, Orychów…" - dodał Mateusz Lachowski.

Korespondent udostępnił numery kont fundacji, prosząc o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na nowego busa, "aby mógł dalej docierać z pomocą w najniebezpieczniejsze miejsca".

Trwają zaciekłe walki na wschodzie Ukrainy. Rosjanom zależy na podbiciu Łymanu

Mateusz Lachowski: "Wolę zginąć, niczego nie żałując"

Mateusz Lachowski wyjechał do Ukrainy w lutym 2022 r. tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. - Wolę zginąć, niczego nie żałując, mając poczucie, że robię coś, co uważam za słuszne, za sensowne - mówił "Gazecie Wyborczej". Był pierwszym polskim dziennikarzem relacjonującym masakrę w Buczy i jednym z pierwszych, który zjawił się w wyzwolonym Chersoniu. Współpracował ze stacją TVN24. Związany jest z telewizją Polsat News oraz "Newsweekiem".

Dorota Bawołek nie pracuje już w Polsat News. Spekulacje mediów