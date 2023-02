Niemiecka szpadzistka olimpijska polskiego pochodzenia podzieliła się niedawną historią o agresywnej Rosjance, która na plaży w Tajlandii odgryzła palec jej przyjaciółce. Relację Sozanskiej przytoczył 29 stycznia niemiecki dziennik "Bild".

Tajlandia. Wściekła Rosjanka odgryzła palec turystce. "Była cała we krwi"

Pochodząca z Polski szpadzistka Monika Sozanska wybrała się wraz ze swoją przyjaciółką Angeliną, brytyjską projektantką biżuterii, na kilka dni na wyspę Koh Phangan w Zatoce Tajlandzkiej. To właśnie na jednej z plaż doszło do dramatycznych wydarzeń opisywanych przez Sozanską. Kobieta wspomina, że w sobotę około godziny 13:30 szukała wraz z przyjaciółką i jej psem wolnego miejsca na plaży. Pustą pufę znalazły obok młodej pary rosyjskich turystów. Kobieta na pytanie Brytyjki o wolne miejsce zareagowała tak agresywnie, że z interwencją pojawił się kelner, który pozwolił zabrać wolne siedzisko.

Rosjanka nie dała jednak za wygraną. Rozwścieczona zaczęła wyzywać turystki i szarpać. W pewnym momencie zaatakowała psa Angeliny, która w odwecie uderzyła ją w czoło. Wtedy Rosjanka na moment się oddaliła, ale po chwili wróciła. - To, co się wydarzyło potem, było straszne i kompletnie niezrozumiałe. Złapała Angelinę za rękę i ugryzła ją w palec. Po chwili wypluła odgryziony opuszek i uśmiechnęła się. Była cała we krwi - wyznała w rozmowie z "Bild" Monika Sozanska.

Rosjanka niepostrzeżenie uciekła z Tajlandii

Kiedy szpadzistka próbowała odnaleźć odgryziony fragment palca przyjaciółki, Rosjanie zdążyli uciec z miejsca zdarzenia. Oboje jednak zostali zatrzymani przez zaalarmowaną tajlandzką policję. Sprawczyni napaści miała przy sobie jedynie zdjęcie paszportu, w związku z czym służby odesłały ją do hotelu po oryginał. W tym czasie nikt nie pilnował rosyjskiej turystki, która niepostrzeżenie uciekła ze swoim partnerem do Malezji. Rzecznik policji Koh Phangan powiedział w rozmowie z dziennikiem "Bild", że jeżeli rosyjska turystka wróci do Tajlandii, zostanie natychmiast aresztowana.

Angelina została przetransportowana łodzią do szpitala na sąsiedniej wyspie Koh Samui - poinformował portal dailystar.co.uk. Po udzieleniu pierwszej pomocy natychmiast udała się do Anglii, by podjąć dalsze leczenie i uniknąć amputacji.