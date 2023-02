Niemieckie siły zbrojne (Bundeswehra) poinformowały, że do zdarzenia doszło 1 lutego około godz. 11:30 w Centrum Szkolenia Bojowego w Colbitz-Letzlinger Heide w Saksonii-Anhalt na poligonie wojskowym Altmark - informuje niemieckie wojsko. "Po wypadku natychmiast podjęto działania pierwszej pomocy" - przekazano.



Niemcy. Wypadek podczas ćwiczeń na poligonie wojskowym. 12 żołnierzy rannych

Do wypadku doszło podczas ćwiczeń z pojazdami Puma (jeden waży ok. 40 ton - red.) na poligonie wojskowym Altmark, który znajduje się około 50 km od Magdeburga. Pojazdy te mają zastąpić wozy bojowe Marder. Podczas ćwiczeń przygotowywano je do włączenia do oddziałów interwencyjnych szybkiego reagowania (VJFT) w ramach działań NATO. Żołnierze, którzy ćwiczyli na poligonie, należą do jednostki Munster w Dolnej Saksonii. Według wstępnych informacji, do zderzenia wozów bojowych doszło, gdy oba jechały ze sporą prędkością - informuje niemiecki portal mdr.de.

Niemcy. Usterki w pojazdach bojowych Puma wykryto już w zeszłym roku

Jak przekazały niemieckie siły zbrojne, w wypadku zostało rannych 12 żołnierzy, w tym jeden z nich doznał poważnych obrażeń. "W krótkim czasie na miejscu pojawili się ratownicy, w tym helikopter ratunkowy, który zabrał ciężko rannego mężczyznę do szpitala wojewódzkiego. Wszyscy pozostali żołnierze biorący udział w wypadku otrzymali pomoc medyczną na miejscu" - przekazano w komunikacie. Dodano również, że rozpoczęło się "dochodzenie, które wyjaśni w jaki sposób doszło do wypadku i jakie były jego możliwe przyczyny" - czytamy w komunikacie Bundeswehry.



W grudniu zeszłego roku poinformowano o awarii 18 bojowych wozów piechoty Puma, które wykorzystywano w ćwiczeniach Bundeswehry. Wtedy też była minister obrony Niemiec Christine Lambrecht dała firmom zbrojeniowym kilka tygodni na usunięcie usterek - przekazuje portal Newsingermany.com.

