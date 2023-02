Były autor przemówień Putina: Rosję czeka zamach stanu. "Za rok będzie to realne"

- Stan rosyjskiej gospodarki wciąż się pogarsza. Wojna jest przegrana. Do Rosji wraca coraz więcej trupów, a Rosjanie będą się mierzyć z coraz to większymi trudnościami i będą próbowali znaleźć wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Gdy przyjrzą się trwającemu procesowi politycznemu, znajdą odpowiedź: "Cóż, to dlatego, że naszym państwem rządzi stary tyran, stary dyktator" - stwierdził Abbas Galiamow w rozmowie z telewizją CNN.

Pisał przemówienia dla Putina. Przewiduje, że w ciągu roku w Rosji dojdzie do puczu

Zdaniem byłego autora przemówień Władimira Putina w Rosji zaczynają się kształtować warunki do przewrotu. - Sądzę, że zamach stanu będzie możliwy. Ten moment może nadejść w ciągu najbliższych 12 miesięcy - ocenił.

- A więc za rok, kiedy sytuacja polityczna się zmieni, na czele kraju wciąż będzie stał naprawdę znienawidzony, niepopularny prezydent, a i wojna stanie się niepopularna, mimo że wciąż [Rosjanie] będą zmuszani przelewać krew, pucz stanie się realną możliwością - dodał politolog.

Putin może odwołać wybory prezydenckie w Rosji. "Ogłosi stan wojenny"

Galiamow ostrzegł też, że Putin będzie próbował odwołać wybory prezydenckie zaplanowane na marzec 2024 roku. - Bez zwycięstwa nad Ukrainą zacznie mieć problemy z Rosjanami, bo Rosjanom nie potrzeba słabego Putina. On naprawdę może ogłosić stan wojenny i odwołać wybory - przekonywał.

Gospodarka Rosji odporna na sankcje? Władimir Putin ma dane na biurku

Wojna w Ukrainie. Zginęło 128 tysięcy rosyjskich żołnierzy

Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 128 420 Rosjan. Tak wynika z danych Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych.

Rosyjska armia straciła w sumie 3209 czołgów, 6382 transportery opancerzone, 5061 innych pojazdów - w tym cystern, 2207 systemów artyleryjskich, 458 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet oraz 221 systemów obrony przeciwlotniczej.

Od 24 lutego ubiegłego roku Ukraińcy zestrzelili 293 rosyjskie samoloty i 284 helikoptery, 796 rakiet i 1951 dronów. Zatopionych zostało 18 łodzi.