Na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie we wtorek para z belgijskimi paszportami planowała lecieć ze swoim małym synkiem do Brukseli. Rodzice nie kupili jednak biletu dla niemowlaka.

Gdy zostali poproszeni o zapłacenie za bilet dla dziecka, miało dojść do kłótni z pracownikami lotniska. Ku ogromnemu zdziwieniu obsługi para zostawiła niemowlaka w nosidełku i udała się do kontroli paszportowej, by wsiąść do samolotu - relacjonuje Times of Israel.

"Wszyscy pracownicy byli w szoku. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Nie wierzyliśmy w to, co widzimy" - relacjonowali pracownicy Ryanaira, których cytował Channel 12.

Personel powiadomił o zdarzeniu policję i ochronę lotniska. Policjanci odnaleźli rodziców i zabrali ich na przesłuchanie.

Władze lotniska: Chcieli negocjować z ochroną. Po prostu zostawili swoje dziecko

Według Israel Airports Authority (IAA) organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie głównymi lotniskami cywilnymi Izraela, para przybyła do terminalu już po zamknięciu stanowiska odprawy. Chcieli negocjować z ochroną i "po prostu zostawili swoje dziecko". Serwis nie podaje, czy para w końcu trafiła na pokład samolotu.

Historia z Izraela to jednak dobra przestroga dla każdego podróżującego z małym dzieckiem rodzica. Przed podróżą samolotem warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danym przypadku, by móc bez kłopotu dostać się na pokład.