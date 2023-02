Rosja. Nagrody za przejęcie lub zniszczenie czołgów NATO. Ile dostaną żołnierze?

Gubernator kraju Zabajkalskiego (jednego z najbiedniejszych regionów Rosji) Aleksandr Osipow wydał dekret, w którym określił, ile pieniędzy mogą dostać żołnierze, którzy przejmą lub zniszczą czołgi Leopard i Abrams - podał niezależny rosyjski dziennik "Kommiersant", powołując się na lokalne media. Z treści dekretu wynika, że jednorazowa wypłata ma dotyczyć wyłącznie mieszkańców kraju Zabajkalskiego.

Kraj Zabajkalski. Nagroda za Abramsy niższa niż za Leopardy

Za przejęcie sprawnego czołgu Leopard żołnierz ma dostać 3 mln rubli (185,5 tys. złotych). Jeśli czołg przejmie grupa żołnierzy, do dziesięciu osób, to każdy otrzyma po 500 tys. rubli (niecałe 31 tys. zł). Za zniszczenie Leoparda żołnierza czeka nagroda w wysokości 1 mln rubli (niecałe 62 tys. zł), a jeśli zrobi to kilku żołnierzy, dostaną po 150 tys. rubli (9,2 tys. zł).

Jeśli chodzi o przejęcie i zniszczenie czołgu Abrams przez jednego żołnierza, kwota nagrody wynosi odpowiednio 1,5 mln rubli (92,5 tys. zł) i 500 tys. rubli. Z kolei grupa żołnierzy (do pięciu osób), otrzyma po 300 i 100 tys. rubli.

Ukraina otrzyma do 140 czołgów w ramach pierwszej dostawy ciężkiej broni

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że jego kraj otrzyma do 140 czołgów w ramach pierwszej transzy dostaw ciężkiej broni od koalicji 12 zachodnich krajów. W wypowiedzi online minister podkreślił, że w pierwszym transporcie czołgów znajdą się m.in. niemieckie Leopardy 2, brytyjskie Challengery 2 oraz amerykańskie Abramsy M1. Dodał, że liczy też na dostawy francuskich czołgów Leclerc. Nie poinformował, kiedy czołgi miałyby dotrzeć do Ukrainy. Podkreślił, że trwają zakulisowe rozmowy mające na celu rozszerzenie koalicji krajów, które mogą dostarczyć czołgi.

Ukraińska armia planuje dużą kontrofensywę, której celem będzie odzyskanie znacznych części terytorium okupowanego przez Rosję na południu i na wschodzie. Jednocześnie ukraińscy stratedzy przewidują, że Rosja przygotowuje własną ofensywę. Nie podają, kiedy miałaby ona nastąpić.