2 lutego Putin ogłosi ważną wiadomość. Eksperci: To cel na pierwsze sześć miesięcy tego roku

W najbliższych dniach Władimir Putin ma odwiedzić Wołgograd w zachodniej Rosji. - Putin może nie przegapić takiej okazji i być może wykorzysta pobyt do tego, by ogłosić, że Federację Rosyjską czeka wielka wojna ojczyźniana - ocenia w rozmowie z WP gen. Stanisław Koziej. W opinii ekspertów to preludium do rosyjskiej ofensywy.

