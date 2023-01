Były darczyńca partii Johnsona o brexicie: "Wepchnął Wielką Brytanię pod autobus. Kompletna katastrofa"

Zobacz wideo Jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod panowaniem Karola III?

Finansista, inwestor i dawny darczyńca Partii Konserwatywnej stwierdził, że brexit "to była kompletna katastrofa". - W rzeczywistości to była sprawa przegrana dla nas i dla Europy. Europa straciła więcej [w usługach finansowych - red.], ale my również - powiedział Guy Hands. Dodał, że to była "po prostu masa kompletnych kłamstw".

- Brytyjczycy nigdy nie zaakceptowaliby stanu, w którym NHS [brytyjska ochrona zdrowia - red.] zostałaby zburzona, gdzie bezpłatna edukacja byłaby poważnie ograniczona. (...) To były po prostu absolutne kłamstwa - podkreślił.

Boris Johnson wepchnął Wielką Brytanię pod autobus

- ocenił Guy Hands.

Wielka Brytania. Mijają trzy lata od breixitu

Nie sprawdziły się niektóre katastrofalne prognozy wieszczące natychmiastową recesję, ale oficjalna analiza brytyjskiego rządu mówi, że brexit powoduje słabszy przyrost PKB - zgodnie z przewidywaniami większości ekonomistów.

- Zwiększyły się handlowe bariery pozataryfowe. Spowodowały koszt i dla producentów, i dla konsumentów - podkreśliła Sophie Stowers z think tanku UK in a Changing Europe. Chodzi tu na przykład o biurokrację, a więc koszt mierzony w pieniądzach i w czasie.

Ale wielu zwolenników brexitu podkreśla wagę sfery politycznej i symbolicznej. Premier Rishi Sunak napisał o uzyskanych dzięki brexitowi swobodach. Szefowa MSW Suella Braverman podkreśla, że udało się wprowadzić system kontroli imigracji. Jeden z negocjatorów umowy, David Frost, dodaje, że Brytania stała się znów pełną demokracją.

Sondaże. Coraz więcej Brytyjczyków żałuje brexitu

W sondażach od drugiej połowy 2017 roku widać wyraźny trend: więcej jest tych, którzy żałują brexitu. "Brexit był błędem" - uważa 54 procent pytanych, 34 procent patrzy na niego pozytywnie. To wyniki ostatniego badania pracowni YouGov. Reszta ankietowanych nie miała zdania.

Badanie pracowni Omnisis, wykluczające odpowiedzi osób niezdecydowanych, przynosi wynik 62 procent do 38 procent na korzyść tych, którzy wyjście z Unii w obecnym kształcie uważają za błąd. "Brexit idzie gorzej, niż się spodziewałem" - to opinia 45 procent pytanych w sondażu Ipsos. Jeszcze w czerwcu 2021 roku było to 28 procent. Opcję "lepiej" wybrało 9 procent. Półtora roku temu było to 15 procent.

Brexit pozostaje niedokończony. Wciąż trwają negocjacje nad zmianą statusu Irlandii Północnej - skomplikowane, bo dotykające kwestii gospodarczych i politycznych.

