USA: Rosja nie wywiązuje się z zapisów traktatu New START. Nie pozwala na inspekcje na swoim terytorium

"Rosja nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania wynikającego z traktatu New START dotyczącego ułatwienia działań inspekcyjnych na swoim terytorium" - przekazał we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

Strona amerykańska wskazuje, że "odmowa Rosji dotycząca ułatwienia działań inspekcyjnych uniemożliwia Stanom Zjednoczonym korzystanie z ważnych praw wynikających z traktatu".

"Rosja nie wywiązała się również z obowiązku zwołania sesji Dwustronnej Komisji Konsultacyjnej zgodnie z traktatowym harmonogramem" - dodał rzecznik Departamentu Stanu.

Rosja odwołała rozmowy z Waszyngtonem

Rozmowy pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem na temat przestrzegania traktatu New START miały odbyć się w listopadzie zeszłego roku w Egipcie, jednak Rosja je odwołała, a nowy termin nie został ustalony.

USA gotowe do negocjacji traktatu o redukcji broni jądrowej

W sierpniu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie zgodzi się na inspekcje z powodu nakładanych na Rosję sankcji. Według Rosjan sankcje powodują, że rosyjscy eksperci mieliby trudności z uzyskaniem wiz do USA.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rosyjscy inspektorzy podróżowali do Stanów Zjednoczonych i przeprowadzali inspekcje - zaznaczał we wtorek rzecznik Departamentu Stanu.

Joe Biden: Negocjacje wymagają partnera działającego w dobrej wierze

W wydanym w sierpniu oświadczeniu prezydent USA Joe Biden podkreślał, że jego administracja jest gotowa do szybkiego wynegocjowania nowych ram kontroli zbrojeń, które zastąpią New START (obowiązujący do 2026 r.).

"Negocjacje wymagają jednak chętnego partnera działającego w dobrej wierze. Brutalna i niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainie zburzyła pokój w Europie i stanowi atak na fundamentalne zasady porządku międzynarodowego. W tym kontekście Rosja powinna zademonstrować, że jest gotowa do wznowienia prac nad kontrolą zbrojeń jądrowych ze Stanami Zjednoczonymi" - dodał.

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow nie wykluczył w poniedziałek w rozmowie z agencją RIA Novosti, że po 2026 r. nie dojdzie do odnowienia traktatu.

