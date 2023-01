Niemcy: trwa śledztwo ws. śmierci Polaka po uderzeniu w Bramę Brandenburską. Mamy stanowisko prokuratury

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło 15 stycznia wieczorem w Berlinie. 26-letni Polak wjechał rozpędzonym autem w Bramę Brandenburską. Mężczyzna zginął na miejscu. Jak przekazała we wtorek portalowi Gazeta.pl berlińska prokuratura, śledczy zbierają obecnie opinie biegłych i ekspertyzy. Może to potrwać nawet kilkanaście tygodni.

3 Brama Brandenburska. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl