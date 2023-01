Od 19 stycznia w mediach pojawiają się zdjęcia, przedstawiające systemy obrony powietrznej, umieszczone na dachu rosyjskiego ministerstwa. Według byłego agenta KGB oraz byłego pracownika Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej Siergieja Żirnowa może to być zapowiedź ataku na Moskwę, o który Rosja oskarży Ukrainę. "Rosja zainstalowała dziś system rakietowy Pancyr na głównym budynku Ministerstwa Obrony w Moskwie" - napisano na Twitterze.

Rosja planuje atak rakietowy na Moskwę, by obwinić Ukrainę?

W najbliższym czasie Rosja może przeprowadzić atak rakietowy na własną stolicę, a o wszystko oskarży Ukrainę. "Obrona powietrzna w Moskwie to dziwna historia. Z wojskowego punktu widzenia jest to absolutny nonsens. Publiczna demonstracja obrony przeciwlotniczej mówi wrogowi, gdzie ona się znajduje, a jeśli wiesz, gdzie jest ochrona, możesz ją uderzyć lub ominąć" - zwraca uwagę b. agent KGB Siergiej Żirnow w rozmowie z agencją Unian. Najczęściej tego typu obrona jest chroniona i utrzymywana w tajemnicy. Żirnow uważa, że takie zachowanie Rosji musi mieć swój powód. "Putin mógł umieścić w Moskwie obronę powietrzną, aby symulować atak Ukraińców na Moskwę. Zestrzelą kilka pocisków, a jeden z nich zniszczy budynek mieszkalny. Wszystko to oczywiście przejdzie wszystkimi kanałami i powiedzą - tak źli są Ukraińcy" - przekazuje Siergiej Żirnow, cytowany przez Unian.

Rosja. B. agent KGB: "W sensie militarnym Putin jest absolutnym idiotą"

Według Siergieja Żirnowa Władimir Putin zna obecną sytuację na froncie, ale nie przyjmuje jej do wiadomości. Rosyjski przywódca uważa, że "Ukraina musi zostać całkowicie podbita. W jego głowie przynajmniej trzeba wykończyć Donbas" - dodaje Żirnow. "Ma obraz, że Rosja jest biedną, niefortunną ofiarą NATO i zachodniej agresji, że gdyby nie zaatakowała najpierw Ukrainy, to zostałaby zaatakowana. Nigdy nie będzie chciał tego odpuścić. Według niego zawsze winne są osoby trzecie, on nigdy nie jest winny za nic, wszystko robi dobrze" - komentuje zachowanie Putina. Żirnow skomentował również decyzje rosyjskiego prezydenta. "Putin to uparty człowiek. Jest jak Stalin, kocha symbolikę, a Donbas jest dla niego symboliką. Gdyby był wojskowym, zająłby teraz Zaporoże i Chersoń. Byłoby łatwiej, bo w Donbasie zbudowano wielopoziomowy system obronny, z którym nie mogą się uporać przez dziewięć lat. Jak pokazała ta wojna, w sensie militarnym Putin jest absolutnym idiotą. Racjonalna osoba nie zaczęłaby takiej wojny, ale on wierzy w to, co robi" - komentuje Żirnow.

