HMS Vanguard to okręt, który ma długość 150 m i waży 16 000 ton. Przypłynął do Devonport, w celu konserwacji w 2015 roku. Miał być gotowy trzy lata temu. "The Sun" informuje o kontroli, którą zleciła marynarka wojenna po odkryciu "usterki", a w zasadzie wadliwej metody naprawy awarii.

Chodzi o naprawę ważnych rur chłodzących w komorze reaktora jądrowego. Cywilni pracownicy firm, która wyprodukowała okręt, zrobili to przy pomocy kleju. "Zamiast zgłosić uszkodzenia i poświęcić czas na wywiercenie złamanych szybów, cywilny personel firmy zbrojeniowej Babcock przykleił je z powrotem" - podaje gazeta.

Wielka Brytania. Naprawili okręt podwodny klejem. Jest kontrola marynarki wojennej

Po publikacji "The Sun" sekretarz obrony Ben Wallace zażądał spotkania i "uzyskania gwarancji, co do jakości dalszych prac". Informator dziennika przekazał, że minister był "wściekły", że Babcock, jeden z największych brytyjskich kontrahentów obronnych, nie doszedł do porozumienia z marynarką wojenną.

To hańba. Z energią jądrową nie da się iść na skróty. Standardy są standardami. Standardy jądrowe nie mogą być zagrożone

- cytuje "The Sun". Miejsc, w których rury zostały sklejone, było co najmniej siedem. Znaleziono je w tym miesiącu, zanim inżynierowie po raz pierwszy uruchomili reaktor do pełnej mocy. Śledczy prowadzą dochodzenie, aby ustalić, kiedy wykonano wątpliwej jakości naprawę i kto był za to odpowiedzialny.

Prace HMS Vanguard rozpoczęły się w 2015 roku, są spóźnione o prawie cztery lata i przekraczają budżet o 300 milionów funtów.

BBC podkreśla z kolei, że zidentyfikowany problem "nie ma wpływu na bezpieczeństwo jądrowe". Informatorzy stacji podkreślają, że przygotowania do końcowych testów systemu pokładowego okrętu podwodnego mogą "być bezpiecznie kontynuowane bez żadnego wpływu na program".

