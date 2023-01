USA jednoznacznie o wysłaniu F-16 do Ukrainy. Biały Dom tłumaczy decyzję

"Nie" - tak lakonicznie i zdecydowanie odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych na pytanie o to, czy USA wyślą do Ukrainy myśliwce F-16. Decyzję tłumaczył koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu ds. komunikacji strategicznej John Kirby i wymienił rodzaje uzbrojenia i sprzętu wojskowego, która Waszyngton w najbliższym czasie przekaże do Kijowa.

