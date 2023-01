Prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że odwiedzi Polskę, ale nie sprecyzował dokładnie w jakim terminie. - Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem, kiedy - odpowiedział na pytanie Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w USA.

Z kolei jak podaje PAP, prezydent zapytany, czy USA dostarczą Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16, o które ubiega się Kijów, Biden stwierdził krótko: "nie".



W ostatnim wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji publicznej CBC minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wyraził nadzieję, że uda się przekonać sojuszników do przekazania jego krajowi zachodnich samolotów bojowych oraz rakiet dalekiego zasięgu.

Media w USA informowały, że w najbliższym czasie możliwa jest wizyta Joe Bidena w Europie

O tym, że Joe Biden rozważa podróż do Europy z okazji pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, informowała kilka dni temu CNN. Urzędnik, na którego powoływała się stacja, powiedział wtedy, że Polska jest jednym z rozważanych przystanków.

Podkreślił, że Polska to "kluczowy sojusznik NATO, w którym stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy i gdzie mieści się centrum zachodnich transferów broni na Ukrainę". Jako pierwszy spośród amerykańskich dziennikarzy wiadomość podał dziennikarz NBC News Josh Lederman.



Amerykańskie media są zgodne, że podróż prezydenta USA do Europy w rocznicę wojny podkreśliłaby jedność Stanów Zjednoczonych z Europą i NATO jako koalicji przeciwko Rosji. O taką jedność zabiegał przywódca USA, kiedy ogłaszał dołączenie Waszyngtonu do międzynarodowej koalicji sojuszników - w tym Wielkiej Brytanii i Niemiec - która wyśle ciężkie zachodnie czołgi na Ukrainę.