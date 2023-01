Moskwa. Odważne wypowiedzi Rosjan o przekazaniu Ukrainie czołgów. "Życzę im zwycięstwa"

Mieszkańcy Moskwy w ostatnich dniach zostali zapytani przez niemieckich dziennikarzy o to, co sadzą o podjętej przez kraje Zachodu decyzji o przekazaniu czołgów Ukrainie. Zdania były różne, nie zabrakło jednak odważnych głosów wsparcia dla Ukrainy.



Moskwa. Mieszkańcy o decyzji przekazania Ukrainie czołgów

Po decyzji podjętej 25 stycznia przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza o przekazaniu w najbliższych tygodniach czołgów do Ukrainy niemieccy dziennikarze zapytali o opinię samych Rosjan. Okazuje się, że zdania są podzielone. - Jak to możliwe? Nie zgadzam się z tym. Wspieram naszą "operację specjalną" i prezydenta - powiedział jeden z mężczyzn. - To zła decyzja, bo konflikt się przedłuża i oba narody cierpią - dodał kolejny przechodzień. - Te czołgi będą przeciwko Rosji, więc to zła wiadomość - komentował następny mężczyzna. Były również osoby, które nie kryły zadowolenia. - Cieszę się z tego, bo życzę Ukrainie zwycięstwa. - Ten konflikt musi się skończyć, to już kwestia militarna, czy czołgi pomogą, ale jeśli pomogą rozwiązać konflikt, to dobrze - dodała jedna z kobiet, zaznaczając, że pomogą przede wszystkim Ukrainie.

- Jeśli powiem, że jestem szczęśliwy, to wsadzą mnie do więzienia, nie mogę powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Mieszkam w Rosji, powiem tylko, że chcę, żeby się to wszystko w końcu skończyło - powiedział jeden z Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Niemcy zdecydowały się wysłać do Ukrainy czołgi Leopard

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 oraz udzielił zgody innym krajom na wysłanie do Ukrainy tych czołgów, których Niemcy są producentem. Również 25 stycznia Stany Zjednoczone poinformowały, że wyślą do Ukrainy 31 czołgów Abrams. Polska przekaże Ukrainie w najbliższy czasie zmodernizowane czołgi PT-91 oraz Leopardy 2.

