Pakistan. Eksplozja w meczecie w Peszawarze. Są zabici i ranni. Wstępne ustalenia: To atak terrorystyczny

W meczecie w Peszawarze, w północnym Pakistanie, doszło do eksplozji. Agencja Associated Press informuje, że w zamachu zginęło co najmniej 20 osób. Rannych zostało 96 wiernych. Część poszkodowanych jest w stanie krytycznym.

