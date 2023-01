Wojna w Ukrainie. Stephen King apeluje: Na miłość boską, Rosjo, zakończ tę bezsensowną wojnę

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Swój apel Stephen King zamieścił w mediach społecznościowych. "Na miłość boską, Rosjo, zakończ tę bezsensowną wojnę w Ukrainie. Zatrzymaj bombardowanie nieuzbrojonych cywilów" - podkreślił pisarz. "Putin musi ustąpić" - dodał.

To nie pierwszy raz, kiedy Stephen King odniósł się do rosyjskiego ataku. "Świat do Rosji: wypier***aj z Ukrainy. To nie jest twój kraj" - napisał w październiku zeszłego roku.

Już w marcu pisarz zdecydował się na zawieszenie współpracy z rosyjskim wydawnictwem, które publikowało jego książki. King zapowiedział również, że nie przedłuży kontraktu z firmą.

Jeszcze wcześniej, bo zaledwie cztery dni po wybuchu wojny pisarz zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie w koszulce z napisem "murem za Ukrainą" i podpisem: "Zwykle nie publikuję swoich zdjęć, ale dziś jest wyjątek".

Co się dzieje w Ukrainie?

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w porannym raporcie, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie dokonali niemal stu ataków powietrznych, w tym na infrastrukturę cywilną w obwodach donieckim i chersońskim. Wojska rosyjskie kontynuują natarcia w Donbasie, głównie na Bachmut i okoliczne osiedla.

Rosjanie ostrzelali pozycje ukraińskie wzdłuż całej linii frontu, szczególnie w pobliżu Łumanu, Makijiwki i Kupiańska. Dziesiątki miejscowości w obwodach czernichowskim, sumskim, charkowskim, zaporoskim i chersońskim również zostały ostrzelane z wykorzystaniem artylerii i moździerzy. Na Chersoń spadły rakiety.

Siły ukraińskie zadają dotkliwe straty Rosjanom. Ukraińskie lotnictwo dokonało czterech uderzeń na wojska przeciwnika, a artyleria i moździerze uderzyły w dwa punkty dowodzenia, dwie pozycje obronne, sześć zgrupowań żołnierzy, jeden magazyn amunicji i jedną stację walki elektronicznej.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował również, że w okupowanej przez Rosjan miejscowości Juwiłejne w obwodzie ługańskim pracownicy szpitala odmawiają leczenia najemników z Grupy Wagnera. Powodem mają być przenoszone przez nich choroby: AIDS, syfilis, gruźlica i zapalenie płuc.

