Zmobilizowani, w opublikowanym 25 stycznia na Telegramie wideo, apelują o natychmiastową ewakuację z linii frontu, gdzie nie powinni trafić. Żołnierze żądają ukarania dowódców, którzy - jak twierdzą - okłamali ich przy przyjmowaniu do służby. Narzekają także na skandaliczne warunki, które przyszło im znosić.

Zmobilizowani z Syberii nagrali wideo. Błagają o ewakuację

Opublikowany na Telegramie "Ostorożno, nowosti" film został nagrany przez żołnierzy 1439 pułku. Na nagraniu zgromadzeni twierdzą, że nie tak miała wyglądać ich służba, a dowództwo celowo ich okłamało. Zdaniem mężczyzn obiecano im służbę w obronie terytorialnej, a mimo to bez przeszkolenia i odpowiedniego sprzętu wysłano ich prosto na linię frontu i włączono w grupę szturmową. - Od 31 grudnia 2022 roku jesteśmy na pierwszej linii frontu, bez szkolenia i wsparcia. Są straty. 19 rannych i 2 zabitych na dzień 24 stycznia. I to w dwa dni - powiedział na nagraniu jeden ze zmobilizowanych.

Żołnierze Putina mają dość. Opowiadają o skandalicznych warunkach

To jednak niejedyne zarzuty, które padają w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. Żołnierze zarzucają dowódcom, że muszą sami się utrzymywać - Nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia, żywności, wody, a środki medyczne musimy zapewnić sobie na własny koszt - skarżą się mężczyźni. Dodatkowo warunki, w których przebywają, są całkowicie niehigieniczne, a otrzymane wyposażenie złożone z kamizelek kuloodpornych klasy czwartej i hełmów B2, niewystarczające.

Żołnierze apelują o natychmiastową ewakuację i ukaranie osób, które odpowiedzialne są za wysłanie nieprzeszkolonych, zmobilizowanych żołnierzy na linię frontu "zanim dojdzie do jeszcze gorszych konsekwencji".

Rosja przygotowuje się do zrywu

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow w artykule "Strategia Putina 2023" dla "Ukraińskiej Prawdy" informował, że Rosja rozpoczyna przygotowania do przełomowego zrywu w wojnie z Ukrainą. Na dowód tego nie tylko zaczęto wprowadzać zmiany kadrowe w rosyjskim dowództwie, ale także zwiększono mobilizację armii.

Jak podaje portal ukrayina.pl Wojskowy Komisariat obwodu briańskiego rozpoczął rozdawanie wezwań do wojska z tzw. wyprzedzeniem. Jeden z mieszkańców Briańska otrzymał wezwanie do stawiennictwa na komisariacie wojskowym. Dokument ten został opublikowany w mediach społecznościowych, w związku z czym sprawą zainteresowały się media.

Jak podaje serwis, "w komisariacie wojskowym powiedziano dziennikarzom, że wezwania do wojska wysyłane będą w przypadku ogłoszenia stanu wojennego. 'Teraz niczego nie można wykluczyć. Komisariat Wojskowy prowadził tę pracę już wcześniej' - powiedziano." Nie wiadomo jednak, co oznacza "czas wojenny, ponieważ zapytana o to pracownica komisariatu stwierdziła, że nie może rozmawiać o takich rzeczach przez telefon.

