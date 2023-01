Jerozolima. Strzelanina nieopodal Starego Miasta. Służby: Napastnikiem był 13-letni chłopiec

Zobacz wideo Nagranie izraelskiego nalotu na iracki reaktor w 1981 roku

Jak podaje "The Times of Israel", do ataku doszło w sobotę rano we wschodniej Jerozolimie, nieopodal Starego Miasta. Policja poinformowała, że napastnikiem był 13-latek z Silwan. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez z jednego z przechodniów obecnie udzielana jest mu pomoc w karetce.

W sieci pojawiło się nagranie z miejsca strzelaniny:

Strzelanina w Jerozolimie. Dwie osoby są ranne

Ranni to mężczyźni w wieku 23 i 47 lat. Według mediów to syn i ojciec. Odnieśli oni obrażenia górnej części ciała - udzielono im pomocy medycznej jeszcze na miejscu, po czym przetransportowano do szpitala. Pierwszy z nich jest w ciężkim stanie.

To kolejne zdarzenie w tym mieście w ciągu ostatniej doby. W piątek 21-letni Palestyńczyk zabił siedem osób i ranił trzy inne w synagodze we wschodniej Jerozolimie.

Po dwóch atakach stopień alarmowy w Izraelu został podniesiony do najwyższego. Zdecydowano, że w Jerozolimie będzie stacjonował zespół oficerów z elitarnej jednostki antyterrorystycznej Yamam.

Jerozolima. Strzelanina w pobliżu synagogi. Nie żyje 7 osób, są ranni