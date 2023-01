USA. Policja opublikowała nagranie z domu Nancy Pelosi. Widać moment ataku młotkiem na męża spikerki

Zobacz wideo Sienkiewicz: Wojna w Ukrainie może nie mieć zwycięzców

Do ataku doszło 28 października. Mężczyzna włamał się do domu Nancy Pelosi w San Francisco i zaatakował męża spikerki Izby Reprezentantów, Paula Pelosiego. Napastnik był uzbrojony w młotek. Jak donosiły media, miał krzyczeć: "Gdzie jest Nancy?" - chciał bowiem uprowadzić urzędniczkę państwową.

Nancy Pelosi w chwili napaści przebywała w Waszyngtonie. Jej biuro prasowe przekazało, że w rezultacie ataku z użyciem młotka, 82-letni Paul Pelosi trafił do szpitala.

David DePape, który wtargnął do domu Pelosich, został zatrzymany przez policję. Postawiono mu zarzuty próby uprowadzenia urzędnika federalnego oraz motywowanego zemstą ataku na członka najbliższej rodziny urzędnika państwowego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i powiedział, że miał zamiar przetrzymywać Nancy Pelosi, dopóki "nie powiedziałaby prawdy", a gdyby tego nie zrobiła, to chciał "połamać jej rzepki".

Aktywność napastnika w sieci świadczy o tym, że był on zwolennikiem teorii spiskowych dot. m.in. szczepionek, Holocaustu i fałszerstw wyborczych.

Służby udostępniły nagranie z domu Pelosich

W piątek amerykańskie służby udostępniły nagrania z napaści - zdarzenia zarejestrowały zarówno kamery monitoringu, jak i te na policyjnych mundurach. Na jednym z nich widać, jak DePape stoi przed domem Pelosich i rozgląda się. W pewnym momencie wkłada rękawiczki i wyciąga z plecaka młotek, a następnie idzie w kierunku budynku.

Na nagraniu z kamery z policyjnego munduru widać, jak David DePape oraz Paul Pelosi trzymają młotek. Jeden z funkcjonariuszy pyta, co się tu dzieje. - Wszystko w porządku - odpowiada napastnik. - Rzuć młotek - mówi policjant. Mężczyzna jednak tego nie robi. Po chwili wyrywa narzędzie mężowi spikerki Izby Reprezentantów i uderza go w głowę. Pelosi upada na ziemię, a funkcjonariusze natychmiast obezwładniają DePape.

Uwaga! Poniższe wideo zawiera drastyczne sceny - może być nieodpowiednie dla niektórych osób:

Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, przekazał, że Paul Pelosi miał pękniętą czaszkę oraz wgniecenie, doznał także obrażeń dłoni i ramienia. Mężczyzna musiał przejść skomplikowaną operację.

W piątek Nancy Pelosi powiedziała, że "absolutnie nie ma zamiaru oglądać zamachu na życie męża". Jak dodała, Paul Pelosi "robi postępy, ale zajmie to więcej czasu" i że nie będzie komentować sprawy publicznie.

***

Paul i Nancy Pelosi są małżeństwem od 1963 roku. Mąż spikerki Izby Reprezentantów jest biznesmenem, zajmuje się m.in. nieruchomościami.

