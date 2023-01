Zobacz wideo Emerytowany papież Benedykt XVI nie żyje. "Od dziecka marzył, by zostać biskupem"

Po ośmiu posługi latach Benedykt XVI ustąpił z urzędu - stało się to 28 lutego 2013 o godzinie 20. Swoją decyzję motywował pogarszającym stanem zdrowia. Stwierdził wówczas, że Stolica Piotrowa potrzebuje pełnego sił człowieka, który przeprowadzi Kościół przez trudny czas. Papież-emeryt miał wtedy 86 lat.

Papież Benedykt XVI miał ujawnić powód swojej rezygnacji

Jak podały w piątek niemieckie media, m.in. agencja KNA, na kilka tygodni przed śmiercią Benedykt XVI napisał list, w którym ujawnił powód swojej abdykacji - miała nim być bezsenność. W wiadomości wysłanej do Petera Seewalda, swojego biografa, poinformował, że "silne" leki na początku pozwalały mu dalej sprawować posługę. Z czasem jednak skuteczność medykamentów zmniejszyła się - napisał w liście datowanym na 28 października 2022 roku.

Decyzję o rezygnacji miał przyspieszyć wypadek, do którego doszło podczas papieskiej wizyty w Meksyku i na Kubie w marcu 2012 roku. Wówczas Benedykt znalazł chusteczkę "całkowicie przesiąkniętą krwią". "Musiałem uderzyć w coś w łazience i upadłem" - miał napisać papież.

Po tym wypadku lekarz nalegał, aby duchowny "ograniczył" stosowanie środków nasennych i nalegał, aby brał udział tylko w porannych wydarzeniach podczas przyszłych podróży zagranicznych. Benedykt - jak wynika z listu - miał wówczas zrozumieć, że te ograniczenia mogą być przestrzegane jedynie "przez krótki czas". Miało go to skłonić do ogłoszenia, że wkrótce ustąpi.

Seewald powiedział KNA, że Benedykt XVI za życia "nie chciał robić zamieszania z powodu okoliczności swojej rezygnacji, którą uzasadniał wyczerpaniem". Jak dodał, ponieważ pogłoski o niej nie ucichły do dziś, czuje się zobowiązany do przekazania "decydującego szczegółu" na temat zdrowia byłego papieża, który został mu powierzony.

