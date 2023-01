Izrael. Strzelanina w pobliżu synagogi w Jerozolimie. Nie żyje siedem osób, są ranni

"The Times of Israel" podaje, że napastnik miał podjechać autem do budynku służącego jako synagoga i otworzyć tam ogień. Zginęło siedem osób, co najmniej trzy zostały ranne.

REKLAMA

Sprawca strzelaniny odjechał następnie w kierunku oddalonego o ok. kilometr palestyńskiego osiedla Beit Hanina. Tam oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli pościg.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Później napastnik wysiadł z auta i próbował uciekać pieszo. Wówczas został zastrzelony przez policję.

Zobacz wideo Sienkiewicz: Wojna w Ukrainie może nie mieć zwycięzców

Izrael: strzelanina w synagodze w Jerozolimie

"The Times of Israel" informuje, że poszukiwane są osoby, które mogły współpracować ze sprawcą.

Jak podają służby, napastnik był mieszkańcem Wschodniej Jerozolimy.

Na miejsce przybył m.in. minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gvir. O ustaleniach policji na bieżąco informowany jest premier Binjamin Netanjahu. Z podróży do Stanów Zjednoczonych wraca specjalnie minister obrony Jo’aw Galant.

Rzecznik Hamasu Hazem Qassem powiedział w rozmowie z agencją Reuters, że "była to odpowiedź na zbrodnię dokonaną przez okupantów w Dżaninie [miasto w Autonomii Palestyńskiej - red.] i naturalną odpowiedzią na zbrodnicze działania okupantów". Nie przyznał się jednak do przeprowadzenia ataku.