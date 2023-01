USA. Niedźwiedź odkrył fotopułapkę w parku. Zrobił sobie 400 zdjęć

Zobacz wideo Jak się zachować, gdy spotka się dzikie zwierzę?

Jak podkreśla BBC, zwykle zwierzęta ignorują fotopułapki i po prostu przechodzą obok, poszukując pożywienia lub miejsca do odpoczynku. Okazało się jednak, że w parku mieszka także niedźwiedź, który bardzo lubi robić sobie zdjęcia.

Niedźwiedź zrobił sobie 400 "selfie"

Philip Yates, rzecznik City of Boulder Open Space and Mountain Park, zaznaczył, że zwierzę bardzo zainteresowało urządzenie i wykorzystywało "okazje", aby do niego podejść. W ten sposób niedźwiedź jest na 400 z 580 fotografiach zrobionych przez fotopułapkę. - Te zdjęcia nas rozbawiły - powiedział Philip Yates.

City of Boulder Open Space and Mountain Park opublikował w mediach społecznościowych "selfie" niedźwiedzia:

USA. Fotopułapki robią zdjęcia dzikim zwierzętom

W parku rozmieszczonych jest dziewięć kamer wykrywających ruch. Uruchamiają się, gdy obok przechodzi zwierzę - wówczas robią zdjęcia lub rejestrują krótkie filmy.

Kamery umieszczane są na obszarach, na których znajdują się ślady zwierząt, np. ślady łap czy ścieżki.

Niedźwiedzie, ptaki, lisy i sowy to tylko niektóre ze zwierząt uchwyconych przez kamery parku. - Te kamery pomagają nam dowiedzieć się, jakie zwierzęta są naprawdę i co robią - powiedział Christian Nunes, ekolog z OSMP.