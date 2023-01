Eksperci zajmujący się materiałami niebezpiecznymi, poszukują w Australii niewielkiej radioaktywnej kapsuły. Według ustaleń śledczych mogła ona wypaść podczas podróży z regionu Pilbara do miasta Perth, dokąd zmierzała transportująca ją ciężarówka - informuje "The Guardian".

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Pożary w Australii. Strażacy opublikowali wstrząsające nagranie

Australia. Z ciężarówki wypadła radioaktywna kapsuła

Do zgubienia radioaktywnej kapsuły doszło podczas transportu między kopalnią położoną na północ od Newman w Pilbara a magazynem w Perth. To odcinek około 1400 km. Dyrektor ds. zdrowia Australii Zachodniej Andy Robertson przekazał podczas konferencji 27 stycznia, że kapsuła mimo niewielkich rozmiarów, stanowi poważne zagrożenie.

- Martwimy się, że ktoś to podniesie, nie wiedząc, co to jest. Wiele osób może pomyśleć, że to coś interesującego i zatrzymać to lub trzymać w swoim pokoju, w samochodzie lub komuś dać. Oczywiście uważamy, że ważne jest, aby ostrzec społeczność, że jeśli natkną się na to źródło, muszą zachować szczególną ostrożność - cytuje Robertsona "The Guardian". O zagrożeniu poinformowano też w mediach społecznościowych.

Australia. Szokujący szczegół na rodzinnym zdjęciu. Co to jest?

Australia. Mikroskopijna kapsuła stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla zdrowia

Zgubiona kapsuła jest tzw. miernikiem radioaktywnym. Jest stosowana w przemyśle wydobywczym.

- Jako źródło emituje zarówno promienie beta, jak i gamma. Więc jeśli masz z tym kontakt lub masz kapsułę blisko siebie, możesz skończyć z uszkodzeniem skóry, czy oparzeniami. Istnieje też ryzyko wystąpienia tzw. ostrej choroby popromiennej. Zalecamy, aby ludzie nie zbliżali się blisko niej - przekazał Robertson.

Odpowiednie służby zostały powiadomione o zaginięciu kapsuły 25 stycznia. Natomiast 27 stycznia Departament Służb Ratunkowych i Straży Pożarnej wydał ostrzeżenie zdrowotne, w którym przekazano, że istnieje "ryzyko wystąpienia substancji radioaktywnych w częściach regionów Pilbara, Midwest Gascoyne, Goldfields-Midlands i Perth Metropolitan". Według głównego nadinspektora DFES Davida Gilla, obszary wokół kopalni, na północ od Newman, a także magazyn transportowy zostały już bezskutecznie przeszukane. Zwrócono się również do kierowców, którzy podróżowali w ostatnich dniach wzdłuż Great Northern Highway (autostrada łącząca stolicę Australii Zachodniej, Perth, z wysuniętym na północ portem Wyndham między Newman a Perth), zostali poproszeni o sprawdzenie opon samochodów - kapsuła mogła w nich utknąć.

Dzieci uwięzione w aucie przez ponad dwie doby ze zwłokami rodziców