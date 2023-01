Papież Franciszek odwiedzi Ukrainę? "Śledzi rozwój wydarzeń i szuka odpowiedniego momentu "

W środę (25 stycznia) papież Franciszek po raz pierwszy spotkał się z delegacją Ogólnoukraińskiej Rady Cerkwi i Organizacji Religijnych. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że przed audiencją generalną w sali Pawła VI Franciszek przyjął w sąsiedniej sali obrad delegację, która jest obecnie z roboczą wizytą w Stolicy Apostolskiej. Ukraińscy grekokatoliccy duchowni ponowili zaproszenie papieża do ich kraju.

