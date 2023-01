Joe Biden ma kolejny kłopot. Obiecywał zlikwidowanie kary śmierci, a teraz może zapaść taki wyrok

W czwartek ława przysięgłych w Nowym Jorku uznała pochodzącego z Uzbekistanu Sayfullo Saipowa winnym zabicia ośmiu osób na ścieżce rowerowej na Manhattanie. Do przestępstwa doszło w 2017 roku, kiedy Saipow wjechał z premedytacją ciężarówką w grupę ludzi. Zginęło sześciu zagranicznych turystów i dwóch Amerykanów. Napastnika postrzelił policjant.

Rozprawa, która toczy się przeciwko mężczyźnie, dotyczy zarzutów: morderstwa, napaści z niebezpieczną bronią, udzielania wsparcia materialnego ISIS oraz przemocy i zniszczenia pojazdu mechanicznego. Ława przysięgłych obradowała dwa dni i orzekła, że oskarżony jest winny wszystkich przestępstw. On sam nie przyznał się do winy.

USA. Pierwszy za kadencji Bidena proces, który może zakończyć się karą śmierci

Sayfullo Saipow może zostać skazany na karę śmierci lub dożywotnie więzienie. Sędziowie przysięgli muszą zdecydować o karze jednomyślnie.

Obrońca oskarżonego tłumaczył atak i morderstwa swojego klienta tym, że mężczyzna zrobił to, by dostać się do ISIS. - Atak wynikał z pobudek religijnych, chciał zadowolić swojego Boga i "wstąpić do raju" - te słowa adwokata cytuje CNN.

Podczas kampanii prezydenckiej Joe Biden zapowiedział likwidację karę śmierci. On i jego sztab podkreślali, że ponad 160 osób, które zostały skazane na śmierć w Stanach Zjednoczonych od 1973 roku, zostały później oczyszczone z zarzutów.

Biden będzie pracował nad uchwaleniem przepisów eliminujących karę śmierci na poziomie federalnym i zachęcał stany do pójścia za przykładem rządu federalnego. Osoby te powinny zamiast tego odbyć karę dożywocia bez okresu próbnego lub zwolnienia warunkowego

- zapisano w programie wyborczym Joe Bidena.

Proces Sayfullo Saipowa zostanie wznowiony 6 lutego.

