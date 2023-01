Donald Trump krytykuje dostawy broni do Ukrainy. I oferuje, że może zostać mediatorem

Były prezydent USA wzywa do negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją, sam siebie zgłaszając do roli mediatora. Donald Trump ostrzega, że jeśli do rozejmu nie dojdzie, świat czeka wojna nuklearna.

Najpierw idą czołgi, potem atomówki. Zakończcie tę szaloną wojnę teraz. Tak łatwo to można zrobić

- napisał lakonicznie Trump w czwartek na swoim portalu społecznościowym Truth Social, nie rozwijając swojej myśli.

Trump krytykuje dostawy broni do Ukrainy. "Najpierw czołgi, potem atomówki"

Przed czwartkowym wpisem Trump już wielokrotnie oskarżał obecną administrację Białego Domu o zbyt agresywne działania względem Rosji.

Nasi wrogowie mówią o nas z pogardą i śmiechem i drwinami przez te dwa wydarzenia. Ale jest ich dużo więcej. Tylko dzisiaj, rakieta została wysłana, prawdopodobnie przez Rosję, 50 mil w głąb Polski. I ludzie całkowicie oszaleli i nie są szczęśliwi

- cytuje słowa byłego gospodarza Białego Domu rmf24.pl, które wypowiedział w dniu, kiedy rakieta spadła w Przewodowie w województwie lubelskim, zabijając dwie osoby.

Pod adresem Joe Bidena kieruje zarzuty, że "prowadzi USA na skraj wojny nuklearnej, koncepcji niewyobrażalnej zaledwie dwa krótkie lata temu" a "swoją retoryką zmusił Władimira Putina do zaatakowania Ukrainy".

"Donald Trump po stronie Rosji" - stwierdził były szef polskiego MON-u Tomasz Siemoniak.

Kanada przekaże Ukrainie cztery czołgi Leopard 2

Do deklaracji przekazania ciężkiego sprzętu Ukrainie dołączyła Kanada, które zadeklarowała wysłanie czterech czołgów Leopard 2. W środę zgodę na przekazanie Ukrainie Leopardów wydały Niemcy. Rząd Kanady zadeklarował chęć przystąpienia do zachodniej koalicji państw wspierających napadnięty kraj.

Ottawa deklaruje gotowość przekazania większej ilości czołgów niemieckiej produkcji. W sumie na wyposażeniu kanadyjskiej armii jest 112 Leopardów.

Kanadyjskie czołgi dołączą do już obiecanych przez Niemcy 14 pojazdów tego typu, Polska, Norwegia, Dania, Holandia i Finlandia również mają dostarczyć ciężki sprzęt do Kijowa. W sumie od 24 lutego ponad 30 krajów z całego świata przekazało Ukrainie sprzęt wojskowy.

