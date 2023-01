USA. Zuchwała kradzież lunchu. Głównym podejrzanym oficer Ice. Internauci murem za psim mundurem

"Kradzież to nie tylko przestępstwo, ale i niemoralny występek. Niektóre zawody, np. zawód policjanta, wymagają złożenia przysięgi przed rozpoczęciem pracy. W jej ramach oficerowie zaręczają, że będą chronić cudzej własności. Z przykrością informuję, że obecny funkcjonariusz Departamentu Policji Wyandotte jest objęty śledztwem w sprawie kradzieży!" - przekazał na Facebooku rzecznik wspomnianego komisariatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak chronić psie łapki? Jak wyczyścić swoje buty? Myki dla fanów zimowego spacerowania

USA. Zuchwała kradzież lunchu policjanta. Oficer Ice głównym podejrzanym

Do zdarzenia doszło w połowie stycznia. Jak czytamy, gdy pokrzywdzony w sprawie oficer Barwig jadł lunch na przerwie, został wezwany do pomocy w areszcie. Posiłek zostawił na stole. Po szybkiej interwencji wrócił go dokończyć, ale nie zdążył - jedzenie zniknęło. Z pokoju socjalnego wolnym krokiem wychodził akurat oficer Ice. Oblizywał pysk, przez co oficer Barwig nabrał poważnych podejrzeń.

Policjanci o "kryminalnej przeszłości" oficera Ice'a

"Oficer Ice powołał się na prawo do zachowania milczenia i, szczerze mówiąc, nie współpracuje w śledztwie. W rejestrze ma już grzebanie w śmietnikach, które są w jego zasięgu i kilka innych oskarżeń o wyrywanie jedzenia z rąk współpracowników" - napisał policjant.

"Departament Policji Wyandotte weźmie pod uwagę opinie naszych obserwujących na Facebooku co do tego, jak poprowadzić dalej śledztwo" - dodał.

Pod postem, który udostępniono 13 tys. razy, pojawiło się ponad 8 tys. komentarzy w obronie podejrzanego. "To dobry chłopak, jest niewinny!", "Nie wygląda na winnego, więc na pewno jest niewinny!", "Jakby co, zapłacę kaucję" - to tylko niektóre z nich.

USA. Jeleń zaklinował głowę w plastikowym wiaderku. Chodził tak tygodniami

"Lud przemówił". Pies Ice oczyszczony z zarzutów. I jeszcze dostał kanapkę

Kilka dni później departament policji poinformował, że oficer Ice został oczyszczony z zarzutów. "Kilkudziesięciu adwokatów zaoferowało obronę oficera Ice'a pro-bone-o [gra słów: "pro bono", czyli "dla dobra publicznego" i "bone", czyli kość - red.]. Grożono nam masowymi protestami w razie, gdybyśmy kontynuowali śledztwo i podtrzymali zarzuty" - napisał rzecznik. "Lud przemówił" - skwitował.

Dodał, że "jeden z lokalnych fanów Ice'a, Lunch Wyandotte [nazwa restauracji - red.], podrzucił mu specjalnie przygotowaną kanapkę, bo miał przeczucie, że pies nie jest wystarczająco karmiony". Policjanci też dostali przysmaki.

"Ice jest bardzo ważną częścią naszego wydziału"

- Reakcja na wpis była wspaniała. Obrona Ice'a i wezwania do oddalenia zarzutów ruszyły natychmiast - powiedział w rozmowie z Fox News komendant WPD Brian Zalewski. Dodał, że opiekunem psa jest detektyw sierżant Kenneth Groat. Pracują razem od ponad 10 lat - od czasu, gdy Ice miał sześć miesięcy. - Chociaż Ice zaczyna siwieć na pyszczku i nie uczestniczy już w codziennych patrolach, wciąż jest bardzo ważną częścią naszego wydziału" - podkreślił.

USA. Pies zastrzelił swojego właściciela? 32-letni myśliwy zginął w aucie