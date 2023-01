USA. Złodzieje dżentelmeni. Potrzymali pizzę, podziękowali i odjechali skradzionym autem

W Chicago doszło do niecodziennego napadu - uzbrojeni złodzieje podeszli do spacerującego chodnikiem mężczyzny i poprosili go o kluczyki do samochodu. Potrzymali mu nawet pudełko z pizzą, aby na spokojnie mógł je znaleźć w kieszeni. Po wszystkim podziękowali i odjechali jego autem.

