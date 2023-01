"VIP-y głosują na Babisza". Magazyny należące do Babisza publikują teksty-laurki przed drugą turą

W Czechach trwa właśnie kampania prezydencka przed drugą turą wyborów. Pierwszą wygrał Petr Pavel, były szef sztabu generalnego i Komitetu Wojskowego NATO, zdobywając 35,39 proc. głosów. W drugiej turze, która odbędzie się 27 i 28 stycznia, zmierzy się z byłym premierem Andrejem Babiszem, którego poparło 35 proc. Czechów. Ostatnie sondaże wyraźnie wskazują zwycięstwo Pavla, z tego powodu Babisz decyduje się na coraz bardziej zaskakujące ruchy.

"VIP-y głosują na Babisza" - dziwne artykuły w prasie

"VIP-y głosują na Babisza!" - taki tytuł mają dwustronicowe rozkładówki wydrukowane w tym tygodniu przez m.in. takie magazyny jak "Rytm Życia", "Czas Gwiazd" i "Zmienny Świat". Czeski portal Denik opisuje, że to magazyny, które co tydzień mają dziesiątki tysięcy czytelników, głównie kobiet. W treści artykułów takie postacie jak: piosenkarka Jožka Cerný, aktor Ivan Vyskocil czy aktorka Agáta Hanychová deklarują swoje poparcie dla Babisza.

Czescy komentatorzy wskazują, że wszystkie te artykuły w zasadzie nie różnią się zawartością. Zmieniają się jedynie zdjęcia i ich układ graficzny w zależności od magazynu. W żadnym z czasopism nie ma też głosów poparcia dla konkurenta Babisza - generała Petra Pavla. Co więcej, artykuły te nie są podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nie są oznaczone jako reklama.

Magazyny należące do Babisza publikują mu teksty-laurki przed drugą turą

To, co łączy magazyny, które opublikowały teksty zachwalające Babisza, to wspólny wydawca - spółka MAFRA. Przypomnijmy, że przed wyborami parlamentarnymi w 2013 roku spółka ta została zakupiona przez holding Agrofert, należący do Andreja Babisza.

Sztab wyborczy byłego premiera Czeskiej Republiki zaprzeczył jednak jakoby byłby to - element kampanii i odciął się od tych publikacji. Z kolei redaktorzy naczelni wspomnianych magazynów odmówili wypowiedzi, gdyż "nie są kompetentni, żeby to komentować".