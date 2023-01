Ksiądz rozpłakał się podczas mszy. Po latach dowiedzieliśmy się, jaki był powód łez

Nagranie po raz pierwszy pojawiło się w sieci w 2020 roku, jednak w kolejnych dniach po raz kolejny zyskała na popularności. Na wideo widać ks. Ernesto Maria Caro z Meksyku, który wypowiada słowa konsekracji, wpatrzony w hostię. Z jednego z jego uszu zwisa maseczka ochronna. Jego głos się łamie. Nagle duchowny zalał się łzami. Przez dłuższy czas nie może się uspokoić.

Internauci zastanawiali się co, tak mogło wzruszyć księdza. Po ponad dwóch latach redakcji katolickiego portalu Aleteia udało się to ustalić.

Ksiądz rozpłakał się podczas mszy. Znamy przyczynę wzruszenia

Na początku listopada ubiegłego roku dziennikarzom portalu udało się porozmawiać z duchownym. Zapytali go wprost, co sprawiło, że tak bardzo się wzruszył. Odpowiedział, że wówczas przeżywał bardzo trudny okres w życiu. Ks. Ernesto Maria Caro powiedział, że wówczas bardzo zachorował, a że był to środek pandemii koronawirusa, to był pewny, że zachorował na COVID-19.

Okazało się, że objawy są znacznie inne. Ksiądz odczuł wypalenie zawodowe. - Pan używa tych rzeczy, aby przemówić do serca - mówi ks. Ernesto. Przyznał, że po 18 latach posługi za bardzo osiadł w swojej pracy i że słowa Pana: "Już mnie nie miłujecie jak dawniej" odbijały się echem w jego głowie.

W tym momencie arcybiskup podjął decyzję o przeniesieniu duchownego do nowej parafii. Msza, której fragment widać na filmiku, odbyła się 8 września 2020 r. Tego dnia ks. Caro pożegnał się ze swoimi parafianami.

- W tym momencie doświadczyłem bardzo głębokiego smutku. Tak jak Pan pożegnał się z apostołami, swoimi przyjaciółmi, podczas Ostatniej Wieczerzy, tak i ja pożegnałem się w tym momencie z moimi przyjaciółmi (parafianami) i poddałem się Jego woli. Przez cały czas płaczu prowadziłem dialog z Panem i doświadczałem w pewnym stopniu tych samych uczuć Chrystusa przed Jego męką - powiedział duchowny.

Ksiądz Ernesto Maria Caro jest kapłanem diecezjalnym, członkiem Trybunału Kościelnego w Monterrey, profesorem w miejscowym Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym, a także egzorcystą.