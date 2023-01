Po zestrzeleniu indyjskich odrzutowców w lutym 2019 roku, w Delhi rozpoczęto operację wojskową. Według ówczesnego sekretarza stanu USA Mikea Pompeo wtedy właśnie Indie i Pakistan zbliżyły się do wojny nuklearnej. Opisał to Pompo w swojej najnowszej książce "Never Give An Inch: Fighting for the America I Love".



USA. Mike Pompeo wspomina konflikt między Pakistanem a Indiami w 2019 roku. Mogło dojść do wojny atomowej?

W swojej książce Mike Pompeo omawia konflikt między Pakistanem a Indiami. "Nie sądzę, aby świat dobrze wiedział, jak blisko było, by rywalizacja indyjsko-pakistańska przerodziła się w nuklearną pożogę w lutym 2019 r." - cytuje sekretarza stanu USA Mikea Pompeo serwis The Times of Israel.

Pompeo był wtedy w Hanoi, gdzie Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un brali udział w szczycie, który miał umożliwić dojście do porozumienia z Koreą Północną w sprawie ograniczenia jej programu nuklearnego. Wówczas sekretarz stanu USA otrzymał telefon od wysokiej rangi urzędnika indyjskiego, który przekazał, że "Pakistańczycy zaczęli przygotowywać broń nuklearną do uderzenia. Poinformował mnie, że Indie rozważają własną eskalację" - napisał Pompeo. Zaznaczył również, że od razu zareagował i podjęto niezbędne kroki, które miały zapobiec dalszej eskalacji. "Poprosiłem go, aby nic nie robił i dał nam minutę na uporządkowanie spraw" - dodał.

Pompeo razem z doradcą Białego Domu do spraw bezpieczeństwa Johnem Boltonem prowadzili wtedy rozmowy ze skonfliktowanymi stronami. Qamar Javed Bajwa, dowódca pakistańskich sił zbrojnych, miał wtedy rozmawiać z Pompeo i przekazać mu, że to Indie szykują się do ataku nuklearnego. Przedstawiciele USA, którzy byli wówczas w Indiach oraz Pakistanie wraz z Pompeo i Boltonem mieli przekonać rządy Indii i Pakistanu, że żadna z nich nie chce doprowadzić do wojny atomowej - przekazuje The Times of Israel. "Żaden inny naród nie byłby w stanie zrobić tego, co zrobiliśmy tej nocy, aby uniknąć tej przerażającej sytuacji" - napisał w książce Pompeo.

Konflikt między Indiami a Pakistanem

Oba kraje roszczą sobie prawa do podzielonego Kaszmiru od 1948 r. To powód do częstych konfliktów zbrojnych między Indiami i Pakistanem. W ostatnich latach konflikt przybrał na sile, mimo tego, że w 2003 roku zawarto porozumienie o zawieszeniu broni. Każda ze stron zarzuca drugiej, że narusza rozejm i prowokuje do ataków zbrojnych. W lutym 2019 roku Indie przeprowadziły naloty na Pakistan. Delhi zarzucało wtedy pakistańskim terrorystom samobójczy zamach bombowy na kontrolowanym przed Indie terytorium Kaszmiru, w którym zginęło 44 indyjskich żołnierzy paramilitarnych.

