Hiszpania. Napastnik atakował maczetą w dwóch świątyniach. Nie żyje kościelny

Hiszpański dziennik "El Pais" podaje, że do ataku doszło w środę po godz. 20 w Algeciras w Andaluzji. Według tamtejszych władz dokonała go jedna osoba.

Napastnik zabił z użyciem maczety jedną osobę. Ofiara to zakrystian kościoła Matki Bożej z Palmy (Nuestra Señora de la Palma).

Z ustaleń Europasur.es wynika, że mężczyzna wszedł do świątyni pod koniec eucharystii. Miał krzyczeć, zrzucać maczetą obrazy, krzyże i świece, a także stanąć przy głównym ołtarzu. Kościelny nakazał mu opuszczenie kościoła, na co napastnik zaczął mu grozić. Zakrystian próbował uciekać, a mężczyzna dogonił go na ulicy, gdzie zadał mu śmiertelny cios w głowę.

Hiszpanii. Atak maczetą w kościołach, nie żyje jedna osoba

Z kolei wśród rannych czterech osób jest ksiądz z kaplicy Św. Izydora (San Isidro). Jak informuje portal 8Directo, duchowny został zraniony w szyję, jednak świadek zdarzenia szybko udzielił mu pierwszej pomocy. Ksiądz trafił do szpitala, jego stan jest poważny.

Świątynie są od siebie oddalone o około 350 metrów.

Według Europasur.es ubrany w dżelabę (wełniane okrycie w podłużne pasy) napastnik wszedł do kościoła i uderzył maczetą w kilka obrazów. Proboszcz próbował wyrzucić mężczyznę. Gdy obaj znaleźli się na zewnątrz, napastnik zadał cios.

Hiszpańska prokuratura traktuje zdarzenie jako akt terroryzmu. "El Pais" podało, że społeczność muzułmańska potępiła atak.