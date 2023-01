Zełenski dziekuje Bidenowi i Scholzowi za czołgi. "Wolny świat zjednoczony jak nigdy dotąd"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował w środę o decyzji dotyczącej przekazania Ukrainie 31 nowoczesnych czołgów M1 Abrams.

- Czołgi Abrams są najpotężniejsze na świecie, ale są też skomplikowane w użyciu i utrzymaniu. Dlatego przekażemy też Ukrainie części zamienne i sprzęt do ich obsługi na polu walki - powiedział. Joe Biden zaznaczył, że wysłanie Abramsów na Ukrainę potrwa, ale szkolenia Ukraińców rozpoczną się już wkrótce.

Kilka godzin wcześniej kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi 14 Leopardów z własnych zasobów i zezwoli krajom sojuszniczym na ich dalszy eksport.

"Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za kolejną ważną decyzję o przekazaniu Abramsów Ukrainie. Dziękuję Amerykanom za wsparcie przywództwa. To ważny krok na drodze do zwycięstwa. Dziś wolny świat jest zjednoczony tak jak nigdy dotąd we wspólnym celu - oswobodzenia Ukrainy. Ruszamy do przodu" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Twitterze w środę wieczorem.

Biden: Stany Zjednoczone przekażą Ukraińcom 31 czołgów M1 Abrams

Ukraiński przywódca dziękował też w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych Olafowi Scholzowi i "wszystkim przyjaciołom w Niemczech".

"Najważniejsze niemieckie czołgi bojowe, dalsze rozszerzenie misji wsparcia obronnego i szkoleniowych, zielone światło dla partnerów, aby dostarczać takie same czołgi. Właśnie usłyszałem o tych ważnych i pilnych decyzjach w rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem" - przekazał Zełenski w środę po południu.

Mateusz Morawiecki: Pokój w Europie coraz bliższy

Do podziękowań dla Scholza i Bidena dołączył również m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu stwierdził na Twitterze, że "decyzja o wysłaniu Leopardów do Ukrainy to duży krok w kierunku powstrzymania Rosji". "Razem jesteśmy silniejsi" - zaznaczył Morawiecki.

Polityk odniósł się później także do decyzji Stanów Zjednoczonych.

"Najpierw Leopardy, teraz Abramsy. (...) Pokój w Europie jest coraz bliżej" - napisał Morawiecki.

