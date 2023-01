Ukraina. Turecki drobnicowiec trafiony pociskiem w Chersoniu. Na pokładzie wybuchł pożar

- W nocy miał miejsce atak, najprawdopodobniej na port, i wydaje się, że w statek trafił ładunek wybuchowy - przekazał informator agencji Reuters, zaznaczając, że nikt nie zginął i nie został ranny.

Pocisk uderzył w turecki drobnicowiec, czyli statek służący do przewożenia towaru, należący do firmy Cayeli Shipping. Na statku o nazwie Tuzla pojawił się ogień.

Agencja Reuters wyjaśnia, że drobnicowiec tkwi w Chersoniu od lutego 2022 r. W ukraińskich portach przebywa obecnie 12 tureckich statków. Nie mogą wyruszyć, bo nie są objęte umową zbożową obowiązującą na Morzu Czarnym.

W mediach społecznościowych krążą nagrania zarówno z samego pożaru, jak i stanu statku po jego ugaszeniu.

Wojna w Ukrainie. Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie Abramsy

W środę prezydent USA Joe Biden poinformował, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 31 nowoczesnych czołgów M1 Abrams.

- Czołgi Abrams są najpotężniejsze na świecie, ale są też skomplikowane w użyciu i utrzymaniu. Dlatego przekażemy też Ukrainie części zamienne i sprzęt do ich obsługi na polu walki - powiedział.

Prezydent USA dziękował krajom, które wspierają militarnie Ukrainę, w tym Polsce. - Putin liczył na osłabienie determinacji USA i Europy we wsparciu Ukrainy. Pomylił się. Jesteśmy zjednoczeni - oświadczył.

"Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za kolejną ważną decyzję o przekazaniu Abramsów Ukrainie. Dziękuję Amerykanom za wsparcie przywództwa. To ważny krok na drodze do zwycięstwa. Dziś wolny świat jest zjednoczony tak jak nigdy dotąd we wspólnym celu - oswobodzenia Ukrainy. Ruszamy do przodu" - napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

Prezydent Joe Biden poinformował również w środę, że kraje NATO przekazały Ukrainie w sumie już ponad 3 tysiące wozów pancernych, 8 tysięcy systemów artylerii, 2 miliony pocisków artyleryjskich i ponad 50 zaawansowanych systemów rakietowych.

