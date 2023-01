Kolejny kraj zadeklarował, że przekaże czołgi Leopard 2 Ukrainie

Zobacz wideo Zalewski: Rozumiałem Niemcy na samym początku wojny, dziś nie rozumiem, czemu tak się zachowują

Po kilku tygodniach nacisków w środę Niemcy oficjalne zatwierdziły dostawę czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Rzecznik rządu federalnego Niemiec Steffen Hebestreit powiedział, że celem podjętej decyzji jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów czołgów z czołgami Leopard 2 dla Ukrainy. Berlin zapewni im niezbędną logistykę, amunicję i konserwację sprzętu.

Pokłosie decyzji Niemiec o przekazaniu Leopardów. Norwegia podjęła decyzję

Środowa decyzja Niemiec o przekazaniu ciężkiego sprzętu otworzyła drogę innym krajom do dostarczania zapasów czołgów Leopard do Ukrainy. Norweski minister obrony Bjoern Arild Gram przekazał, że skandynawski kraj przekaże czołgi Leopard Ukrainie. Szef resortu w rozmowie z publicznym nadawcą NRK wyjaśnił, że ma się to odbyć w ramach międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Nie sprecyzował jednak, jak wiele czołgów zamierza przekazać Norwegia.

Norweskie media informowały o planach rządu w Oslo we wtorek wieczorem, po tym, jak pojawiły się pierwsze informacje, że Niemcy zgodziły się na przekazanie czołgów Ukrainie i wydały zgodę na ich reeksport przez kraje, które posiadają Leopardy w swoich arsenałach. Według gazety "Dagens Naeringsliv" Norwegia jest skłonna wysłać cztery lub osiem czołgów spośród 36 sztuk, jakie posiada.

Polska i kto jeszcze? Kto może przekazać czołgi Leopard Ukrainie?

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzęt pancerny trafił na Ukrainę. Minister odniósł się też do liczby czołgów, jakie chcą przekazać ukraińskiej armii nasi zachodni sąsiedzi. Mowa o kompanii liczącej 14 sztuk. - Początki są bardzo trudne, podobnie było z wyrzutniami Patriot - Niemcy na początku mówili, że nie, a potem jednak włączyli się w ten proces. - powiedział Wojciech Skurkiewicz. Wiceminister dodał, że Polska już szkoli ukraińskich żołnierzy, także w obsłudze czołgów Leopard.

Polska w połowie stycznia poinformowała, że jest gotowa przekazać Ukrainie kompanię czołgów Leopard oraz, że oczekujemy szerokiej koalicji w tej sprawie. Niedługo potem w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie, podczas którego kilkanaście państw NATO wyraziło chęć wsparcia Ukrainy uzbrojeniem pancernym.

Kto poza Polską może w najbliższym czasie ogłosić przekazanie Ukrainie czołgów Leopard? Minister obrony Szwecji Pal Jonson w wypowiedzi dla szwedzkich mediów nie wykluczył, że rząd "w przyszłości" może przekazać nawet 122 pojazdy. Z kolei hiszpański "El Pais" pisał, że Hiszpania jest gotowa dołączyć do państw dostarczających czołgi Leopard 2. Gazeta pisała, że hiszpańska armia posiada 347 czołgów Leopard, z czego 239 to model Leopard 2E a 108 - Leopard 2A4.

