Wojna w Ukrainie. Biden: Stany Zjednoczone przekażą Ukraińcom 31 czołgów M1 Abrams

- Oczekiwanie ze strony Rosji jest takie, że się rozpadniemy, że nie pozostaniemy zjednoczeni. Ale jesteśmy zjednoczeni w pełni, gruntownie całkowicie - stwierdził w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden

Zaznaczył, że decyzję o przekazaniu czołgów Ukrainie zarekomendował sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Podkreślił, że przekazane zostaną nie tylko czołgi, ale również części oraz wyposażenie. Polityk poinformował także, że "tak szybko, jak to możliwe" rozpocznie się szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi Abramsów.

- Dostarczenie tych czołgów wymaga czasu. Czasu, który wykorzystamy, by upewnić się, że Ukraińcy są w pełni przygotowani do zintegrowania czołgów z własnymi siłami obronnymi - mówił Biden w środę po południu.

Joe Biden o pomocy dla Ukrainy: To nie jest ofensywne zagrożenie dla Rosji

Amerykański prezydent stwierdził również, że jest wdzięczny kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi za decyzję o dostarczeniu Ukrainie czołgów Leopard. Podziękował też innym krajom, które dostarczają Ukraińcom potrzebną broń i sprzęt: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Słowacji, Polsce, Szwecji, Włochom, Łotwie, Litwie i Finlandii.

Joe Biden zaznaczył, że chodzi o "pomoc Ukrainie w obronie i ochronie ukraińskiej ziemi". - To nie jest ofensywne zagrożenie dla Rosji. Nie ma ofensywnego zagrożenia - mówił.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre przekazała w środę po południu czasu polskiego, że prezydent Joe Biden rozmawiał o Ukrainie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem, włoską premier Giorgią Meloni oraz brytyjskim premierm Rishi Sunakiem. Informację tę potwierdził na briefingu prasowym sam Biden.

Wojna w Ukrainie. Niemcy dostarczą Ukraińcom 14 Leopardów

W środę Niemcy zatwierdziły dostawę czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Po tygodniach nacisków ze strony Kijowa, Warszawy oraz innych sojuszników Berlin zdecydował o dostarczeniu Ukrainie 14 maszyn z zapasów Bundeswehry oraz zgodził się na to, by inne europejskie państwa wysłały czołgi niemieckiej produkcji ze swoich zasobów.

Niemiecki pakiet pomocowy obejmie szkolenia ukraińskich załóg, a także logistykę, amunicję oraz koszty utrzymania dostarczonego sprzętu.

Dlaczego Niemcy tak długo opierali się w sprawie Leopardów

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zaapelował w środę do wszystkich państw, które mają w zasobach swoich armii Leopardy, by "przekazały Ukrainie tyle tych czołgów, ile to możliwe, by kraj ten mógł skutecznie stawić czoła rosyjskiej inwazji".

"Powstała zatem koalicja dotycząca czołgów. Każdy, kto wątpił w to i twierdził, że to nigdy się nie stanie, teraz widzi, że dla Ukrainy i jej partnerów nie ma niemożliwego"- napisał na Twitterze Dmytro Kułeba.

