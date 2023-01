Francja wyśle Ukraińcom czołgi Leclerc? Premierka nie mówi "nie", ale jasnej deklaracji nie ma

Premierka Elisabeth Borne powtórzyła podczas wystąpienia w Senacie słowa prezydenta Emmanuela Macrona sprzed kilku dni, o tym, że wysyłka ciężkiego uzbrojenia do Ukrainy nie jest wykluczona. Są jednak trzy warunki: nieeskalowanie konfliktu, skuteczne pomaganie Ukraińcom i nieosłabianie własnej obrony.

- Jeśli chodzi o czołgi Leclerc, nadal badamy tę sprawę z ministrem obrony. Pomoc dla Ukrainy nie ogranicza się do poszczególnych sprzętów. Każdy kraj dysponuje własnymi obszarami doskonałości - we Francji to artyleria i obrona przeciwlotnicza. Ważna jest więc dobra koordynacja - przekonywała francuska premierka.

- Czy francuski rząd ma zamiar dołączyć do naszych sojuszników i przekazać niezbędne ciężkie uzbrojenie? Każdy dzień zwłoki jest dniem żałoby na Ukrainie - apelował do szefowej rządu centrowy senator Claude Malhuret. Wysyłce czołgów sprzeciwiają się natomiast skrajna lewica i narodowcy.

Tymczasem media informują, że spośród 226 czołgów Leclerc, którymi dysponuje Francja, aż 200 jest nieoperacyjnych i wymaga remontu. Z tego powodu Francja ma skupić się raczej na dostawach systemów przeciwlotniczych Mamba. Rząd ma przekazać nowe informacje w tej sprawie już pod koniec tygodnia.

Nieoficjalnie: Stany Zjednoczone mają wysłać Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams

Agencja Bloomberg podała w środę nieoficjalnie, że Stany Zjednoczone mają wysłać Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. To cześć amerykańskiego pakietu pomocy dla tego kraju o wartości 400 milionów dolarów.

Na godz. 18.00 czasu polskiego zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w sprawie dalszej pomocy USA dla Ukrainy. Nie podano szczegółów, jednak najprawdopodobniej będzie to reakcja na decyzję Niemiec o przekazaniu Ukrainie kilkunastu czołgów Leopard 2.

Ciężkie uzbrojenie - według Kijowa - jest niezbędne do stawienia czoła rosyjskiej inwazji. Wywiad informuje, że Rosja przygotowuje się do wiosennej ofensywy w Ukrainie.

Rzecznik rządu federalnego poinformował natomiast w środę, że Niemcy przekażą Ukrainie 14 czołgów bojowych typu Leopard 2A6 z zapasów Bundeswehry. Kanclerz Olaf Scholz udzieli także innym krajom pozwolenia na dalszy eksport tych wozów.

