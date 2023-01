Ukraińska armia wycofała się z Sołedaru. Decyzję podjęto, aby ratować życie żołnierzy

BBC powołuje się na rzecznika Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Czerewatego, który przekazał, że decyzję o odwrocie podjęto, aby ratować życie żołnierzy. Podkreślił jednocześnie, że Rosjanie, zajmując miasto, ponieśli duże straty.

Obrońcy Sołedaru utrzymywali pozycje pomimo wielokrotnej przewagi wroga. Zadali Rosjanom ogromne straty osobowe, które można porównać ze stratami agresora w dwóch wojnach czeczeńskich

- powiedział.

Rosjanie informowali od 10 stycznia, że zajęli Sołedar. Jednak strona ukraińska do dziś nie potwierdziła tej informacji i podawała, że walki w mieście nadal się toczą. Walki o Sołedar nasiliły się na początku tego roku.

Ukraina: Rosyjskie ataki na Ługańszczyznę

Ługańszczyzna to - obok obwodu donieckiego - obecnie główny kierunek działań wojennych w Ukrainie. Ukraińska armia odpiera tam szturmy Rosjan, a na jednym z odcinków prowadzi też działania ofensywne. Mimo ataków linia frontu istotnie się nie przesuwa.

Na Ługańszczyźnie Rosjanie od wielu dni atakują w kierunku Biłohoriwki znajdującej się na granicy z obwodem donieckim. - Intensywne walki trwają również w pobliżu obwodu charkowskiego w kierunku Swatowego - mówi szef ukraińskiej administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Podkreśla, że na obydwu tych kierunkach wróg stara się atakować i ciągle ostrzeliwuje wyzwolone miejscowości.

Na kierunku Swatowe-Kreminna to Ukraińcy prowadzą ofensywę. Serhij Hajdaj zaznacza, że to ważny strategicznie odcinek frontu, bo po ewentualnym wyzwoleniu Kreminnej otworzy się możliwość zdobycia Rubiżnego. Jeśli to się uda, Ukraińcy będą mogli częściowo otoczyć kolejne miasto - Siewierodonieck. Szef obwodu zaznacza jednak, że wyparcie Rosjan z Ługańszczyzny będzie niełatwe, bo koncentrują oni tam duże siły i umacniają się na pozycjach.

