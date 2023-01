Zestrzelenie MH17 nad Ukrainą. Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zobacz wideo Sawicki: Żeby nie odpowiadać za problemy finansowe, PiS będzie udawał, że KE z niedobrą opozycją blokuje środki

W lipcu 2020 roku rząd Holandii pozwał Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zestrzelenia samolotu, by wesprzeć indywidualne sprawy wniesione do europejskiego sądu przez krewnych ofiar. W środę 25 stycznia zapadła decyzja w tej sprawie.

Katastrofa samolotu nad Ukrainą. Jest decyzja europejskiego organu

W swoim orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że zajmie się sprawą katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych i zbada ją w sposób merytoryczny.

"W wyroku w sprawie Ukraina i Holandia przeciwko Rosji Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznała skargi za częściowo dopuszczalne. Ta decyzja jest ostateczna, a orzeczenie Wielkiej Izby w sprawie meritum nastąpi później" - czytamy w decyzji, którą zamieszczono na stronie internetowej trybunału.

Jest to pierwszy raz, kiedy międzynarodowy trybunał orzekał w tej sprawie.

Katastrofa samoloty MH17. Zginęło 298 osób

Do katastrofy samolotu MH17 doszło 17 lipca 2014 roku we wschodniej Ukrainie. Wszystkie 298 osób na pokładzie zginęło. Badania wykazały, że samolot został zestrzelony rakietą BUK. Większość z ofiar stanowili obywatele Holandii.

Rząd Holandii twierdzi, że Rosja odegrała ważną rolę w zestrzeleniu samolotu. Niderlandy uważają również, że Rosja nie przeprowadziła wystarczającej liczby dochodzeń i nie współpracowała w wystarczającym stopniu z holenderskimi wnioskami o wszczęcie dochodzeń. Zdaniem Holandii to oraz fakt, że Rosja nadal zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w zestrzeleniu samolotu MH17, spowodowało dodatkowe cierpienie dla krewnych.

Wyrok ws. katastrofy holenderskiego samolotu. Dożywocie dla trzech oskarżonych

W listopadzie ubiegłego roku sąd w holenderskiej Hadze skazał zaocznie na kary dożywocia trzech oskarżonych w sprawie zestrzelenia samolotu. Skazani to byli pracownicy rosyjskiego wywiadu i były lider prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie. Mężczyźni muszą też zapłacić 16 milionów euro rodzinom ofiar katastrofy. Prawdopodobnie przebywają oni w Rosji. Moskwa nie chce ich wydać zagranicznym organom ścigania.

Holenderski sąd stwierdził też, że samolot malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony w lipcu 2014 roku nad Ukrainą rakietą produkcji rosyjskiej oraz że Rosja miała całkowitą kontrolę nad siłami separatystów we wschodniej Ukrainie w momencie, gdy samolot został zestrzelony.

