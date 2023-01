Zmarło już ponad 300 dzieci. WHO szuka powiązań z producentami syropów na kaszel

Jak podaje Agencja Reutera, Światowa Organizacja Zdrowia wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci ponad 300 dzieci w trzech krajach. Celem śledczych będzie sprawdzenie, czy istnieje korelacja między zgonami a producentami leków, których syropy na kaszel były zanieczyszczone toksynami.

REKLAMA

Zobacz wideo Taką jazdą zaniepokoił policjantów. Okazało się, że ma 1,5 promila, tłumaczył się syropem

Śledztwo ws. śmierci ponad 300 dzieci. WHO sprawdzi sześć firm produkujących syropy na kaszel

To właśnie po spożyciu syropów odnotowano przypadki śmierci dzieci z powodu ostrego uszkodzenia nerek. Do wszystkich zgonów doszło na terenie Gambii, Uzbekistanu i Indonezji. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami WHO, śmierć dzieci powiązana jest z dostępnymi bez recepty syropami na kaszel, które były zanieczyszczone toksynami - glikolem dietylenowym lub glikolem etylenowym.

Toksyczna substancja w syropie na kaszel - nie żyje 18 dzieci z Uzbekistanu

Dochodzenie ma dotyczyć (na razie) sześciu producentów leków z Indii i Indonezji, a także konkretnych surowców, które były wykorzystywane do stworzenia medykamentu. Producenci odmówili komentarza w sprawie śledztwa. Wiadomo, że leki tych firm trafiały - poza Uzbekistanem, Gambią i Indonezją - także do Kambodży, Senegalu, Timoru Wschodniego oraz na Filipiny. WHO wezwała rządy tych krajów do przeprowadzenia pilnych kontroli i usunięcia leków niespełniających norm.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

99 dzieci zmarło wskutek uszkodzenia nerek. Znów winny syrop na kaszel?

Z anonimowego źródła, na które powołuje się Reuters, wynika, że WHO zastanawia się także nad tym, czy doradzać rodzicom i opiekunom dzieci na całym świecie, aby rozważyły zrezygnowanie ze stosowania syropów na kaszel dla dzieci, ponieważ "kwestia bezpieczeństwa niektórych z tych produktów pozostaje nierozstrzygnięta". Eksperci współpracujący ze Światową Organizacją Zdrowia chcą też wydać ogólną ocenę tego, czy i w jakich sytuacjach podawanie syropów dzieciom jest niezbędne. - To dla nas najwyższy priorytet, aby nigdy więcej nie doszło do śmierci dzieci z powodu czegoś, czego można było uniknąć - przekazała rzeczniczka WHO Margaret Harris.