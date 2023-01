Rosja odpowiada na decyzję Niemiec ws. leopardów. "Niebezpieczna"

W środę tuż przed południem Niemcy zatwierdziły dostawę czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Po tygodniach nacisków ze strony Kijowa, Warszawy oraz innych sojuszników Berlin zdecydował o dostarczeniu Ukrainie 14 maszyn z zapasów Bundeswehry, oraz zgodził się na to, by inne europejskie państwa wysłały czołgi niemieckiej produkcji ze swoich zasobów.

W odpowiedzi ambasada Rosji w Berlinie przekazała, że "Niemcy porzuciły swoją historyczną odpowiedzialność wobec Rosji, wyrażając zgodę na wysłanie czołgów".

Niszczy resztki wzajemnego zaufania, powoduje nieodwracalne szkody w i tak już opłakanym stanie stosunków rosyjsko-niemieckich i stawia pod znakiem zapytania możliwość ich normalizacji w dającej się przewidzieć przyszłości

- napisał w specjalnym oświadczeniu ambasador Siergiej Nieczajew. Jego zdaniem decyzja o przekazaniu Ukrainie leopardów "jest niezwykle niebezpieczna i przenosi konflikt na nowy poziom".

Biuro Prezydenta Ukrainy: pierwszy krok wykonany, czekamy na "koalicję czołgową"

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak stwierdził - w reakcji na decyzję Niemiec o przekazaniu jego krajowi czołgów Leopard - że pierwszy krok w tej sprawie został wykonany i Kijów czeka teraz na "koalicję czołgową". "Potrzebujemy wielu leopardów" - podkreślił Andrij Jermak we wpisie na Telegramie.

Rzecznik rządu federalnego Steffen Hebestreit powiedział, że celem jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów czołgów z czołgami Leopard 2 dla Ukrainy.

Jako pierwszy przekazanie Ukrainie maszyn Leopard zadeklarował prezydent Andrzej Duda na szczycie Trójkąta Lubelskiego we Lwowie 11 stycznia. Zaapelował też do krajów zachodnich o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, która heroicznie odpiera ataki wojsk Putina. We wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Blaszczak poinformował, że Niemcy otrzymały polski wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

