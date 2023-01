W środę 25 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kończy 45 lat. Z tej okazji jego żona Ołena Zełenska zamieściła w mediach społecznościowych wzruszające życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Zełenski dziękuje Polsce po polsku z okazji Święta Niepodległości. "Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi"

Wołodymyr Zełenski obchodzi urodziny. Ołena Zełenska: Proszę, bądź zdrowy. Chcę zawsze się z tobą uśmiechać

To pierwsze urodziny Wołodymyra Zełenskiego od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Żona prezydenta podkreśliła jednak, że mimo to jej mąż wcale się nie zmienił. "Jest taki sam. Ten sam facet, którego poznałam, gdy mieliśmy 17 lat" - napisała.

"Choć tak naprawdę coś się zmieniło: uśmiechasz się znacznie mniej. Na przykład na tym zdjęciu... Życzę Ci więcej powodów do uśmiechu. Wiesz, czego to wymaga, wszyscy wiemy. Masz wystarczająco uporu. Ale najważniejsze to mieć zdrowie. Więc proszę, bądź zdrowy. Chcę zawsze się z tobą uśmiechać. Daj mi tę szansę" - napisała.

Z okazji urodzin prezydentowi Ukrainy życzenia składają politycy z całego świata, w tym także z Polski. "Dziś życzymy wam tylko jednego: zwycięstwa nad tym imperium zła" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Łukaszenka: Ukraina zaproponowała "pakt o nieagresji". Kreml komentuje

Wołodymyr Zełenski kończy 45 lat

Wołodymyr Zełenski urodził się 25 stycznia 1978 roku w Krzywym Rogu (obwód dniepropetrowski) w rodzinie ukraińskich Żydów. Jego ojciec był profesorem, specjalistą z zakresu cybernetyki, matka natomiast inżynierką. Zełenski ukończył studia prawnicze w Krzyworoskim Instytucie Ekonomicznym, jednak nie podjął pracy w zawodzie. W połowie lat 90. dołączył do lokalnej grupy kabaretowej i zainteresował się aktorstwem. W 2015 roku wystąpił w satyrycznym serialu "Sługa narodu", opowiadającym o nauczycielu historii, który w wyniku zbiegu okoliczności zostaje prezydentem Ukrainy. W grudniu 2017 roku zarejestrował partię polityczną o takiej samej nazwie jak produkcja. Pod koniec 2018 roku oficjalnie zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze uzyskał 30,2 proc. głosów, w drugiej - w której zmierzył się z ubiegającym się o reelekcję Petrem Poroszenką - 73,2 proc.

USA i Niemcy gotowe wysyłać czołgi Ukrainie. "Rażąca prowokacja przeciwko Rosji"