90 sekund od katastrofy. Zegar Zagłady przesunięty coraz bliżej północy

Zegar Zagłady został stworzony w 1947 roku przez naukowców z "Bulletin of Atomic Scientists", wśród których znajduje się 13 laureatów Nagrody Nobla. Służy do ilustracji tego, jak blisko ludzkość jest końca świata. We wtorek naukowcy przesunęli wskazówki o 10 sekund.

Zegar Zagłady bliżej północy. Głównie przez wojnę w Ukrainie

Naukowcy z "Bulletin of Atomic Scientists" podkreślają, że Zegar Zagłady został ustawiony na 90 sekund do północy, głównie z powodu inwazji Rosji na Ukrainę i zwiększonego ryzyka eskalacji nuklearnej. Nie bez znaczenia jest to, że pierwszy raz w historii oświadczenie w sprawie przesunięcia wskazówek zostało opublikowane zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim oraz ukraińskim.

"Innymi czynnikami, które wpłynęły na decyzje ekspertów były: kryzys klimatyczny (m.in. rosnąca emisja dwutlenku węgla i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych), zagrożenia biologiczne (np. niszczycielskie pandemie jak COVID-19, czy wypadki w laboratoriach), dezinformacja oraz ryzyko towarzyszące rozwojowi technologii" - czytamy w oświadczeniu.

"Na nowy czas Zegara Zagłady miały również wpływ utrzymujące się zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym oraz załamanie się światowych norm i instytucji potrzebnych do złagodzenia ryzyka związanego z postępującymi technologiami i zagrożeniami biologicznymi tj. COVID-19" - przekazali naukowcy w oświadczeniu.

