Wielka Brytania. 103-letni weteran spędził zimę pod kocami. Nie włączał ogrzewania, bo bał się wysokich rachunków

103-letni weteran wojenny Ivor Gardner spędził część zimy pod stertą koców po tym, jak licznik zużycia gazu w jego domu przestał działać. Mężczyzna obawiał się kwoty, która mogłaby pojawić się na rachunku. - Uważałem na to, ile (energii - red.) zużywałem, ponieważ nie wiedziałem, ile to będzie kosztować, a cena cały czas szła w górę - mówił Ivor Gardner na łamach "The Independent".

