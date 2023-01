Jeniec z Grupy Wagnera wyznaje: "Traktują nas jak mięso armatnie", "zdolnych do walki jest 20 osób"

- Nazywają nas "niebiańskim tysiącem", ponieważ spośród tysiąca osób, które znalazły się w naszej grupie więźniów i pojechały walczyć na Ukrainę, tylko około 20 pozostaje zdolnych do walki - mówił jeden z wagnerowców, który dostał się do ukraińskiej niewoli. Nagranie z jeńcem trafiło do sieci.

